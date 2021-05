Co ze zdrowiem Arkadiusza Milika? Są informacje, które dają nadzieję

Złamana kostka Krzysztofa Piątka to nie jedyny problem polskiej kadry w kontekście gry na Euro. Kolejnym napastnikiem, o którego występ drży cały naród, jest Arkadiusz Milik. Zawodnik doznał podczas ostatniego meczu ligowego lekkiego urazu kolana, przez co nie może trenować z pełnym obciążeniem. Lekarz polskiej reprezentacji Jacek Jaroszewski ocenił, że kontuzja nie jest poważna i nie wymaga operacji. Zawodnik mimo wszystko poleciał do Barcelony na dodatkowe konsultacje.

Operacja nie jest potrzebna. Są szanse na Euro

Arkadiusz Milik odbył konsultacje z Leo Messim wśród lekarzy – Ramonem Cugatem. Specjalista potwierdził wcześniejszą tezę Jaroszewskiego i wykluczył potrzebę operacji. Teraz Polaka czeka 5-10 dni spersonalizowanego treningu. Dopiero po tym czasie będzie można ocenić sytuację dokładniej. Jeśli napastnik nie będzie odczuwał bólu, zostanie dopuszczony do mistrzostw Europy.

Wiadomo więc, że Milik nie wystąpi 1 czerwca, w meczu towarzyskim z reprezentacją Rosji. Wątpliwy jest również jego udział w spotkaniu 8 czerwca, w którym zagramy z drużyną narodową Islandii. Jednak na razie trzeba poczekać na specjalistyczne treningi Polaka i liczyć, że przyniosą one oczekiwane efekty.

