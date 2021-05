Konferencja reprezentacji Polski. Helik odpowiadał na pytania

Chociaż Michał Helik zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski dopiero kilka miesięcy temu, to Paulo Sousa i tak zdecydował się na powołanie go na Euro. Do tej pory gracz Barnsley wystąpił w biało-czerwonych barwach dwukrotnie. Najpierw zagrał z Węgrami, a później w spotkaniu z Anglikami na Wembley.

Helik, który swoje pierwsze kroki karierze stawiał w Ruchu Chorzów, przez trzy lata występował również w Cracovii. Dobra gra dla krakowskiego klubu zaowocowała transferem do angielskiego Barnsley, gdzie w zakończonym niedawno sezonie Championship rozegrał 45 spotkań, zdobywając przy tym pięć bramek. Teraz powalczy o miejsce w obronie polskiej kadry.

Jak będą wyglądały przygotowania do Euro?

Przypomnijmy, zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca, a Polacy rozegrają w tym czasie dwa spotkania towarzyskie. Biało-Czerwoni najpierw 1 czerwca zmierzą się we Wrocławiu z Rosją, a tydzień później zagrają w Poznaniu z Islandią. Będzie to ostatni akord przygotowań do mistrzostw Europy.

Turniej wprawdzie oficjalnie rozpoczyna się w piątek 11 czerwca, ale podopieczni Paulo Sousy pierwsze spotkanie zagrają dopiero trzy dni później, ze Słowacją. Później w fazie grupowej zmierzą się jeszcze z Hiszpanią (19 czerwca) i Szwecją (23 czerwca).

