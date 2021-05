NA ŻYWO. Paulo Sousa na konferencji prasowej przed meczem z Rosją

Już we wtorek Polacy rozegrają pierwszy z dwóch meczów towarzyskich przed Euro 2020. Na poniedziałek sztab reprezentacji przewidział jeden trening, który rozpocznie się o godz. 17. Wcześniej odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Paulo Sousy i Bartosza Bereszyńskiego. Obrońca Sampdorii rozegrał w seniorskiej reprezentacji 31 spotkań i jest jednym z faworytów do gry w podstawowym składzie podczas mistrzostw Europy.

Przygotowania do Euro 2020. Co jeszcze czeka Polaków?

Zgrupowanie reprezentacji w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. W tym czasie Polaków czekają dwa mecze towarzyskie. Najpierw we wtorek 1 czerwca podopieczni Paulo Sousy zagrają z Rosją we Wrocławiu, a tydzień później w Poznaniu ich formę sprawdzi reprezentacja Islandii. Po drugim sparingu przeniosą się do Sopotu, który będzie stanowił ich bazę podczas Euro.

Biało-Czerwoni swoje zmagania na mistrzostwach Europy rozpoczną 14 czerwca od meczu ze Słowacją. 19 czerwca zagrają z kolei z Hiszpanią, a na zakończenie zmagań grupowych 23 czerwca ze Szwecją. Udział w turnieju weźmie 26 zawodników powołanych już wcześniej przez Paulo Sousę. Ostateczną kadrę poznamy już 1 czerwca.

Czytaj też:

Trener reprezentacji Włoch ogłosił szeroką kadrę. Zabrakło miejsca dla młodej gwiazdy