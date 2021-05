Konferencja selekcjonera reprezentacji Polski. Sousa zdradził, czy Lewandowski zagra z Rosją

W poniedziałek 31 maja odbyła się konferencja prasowa z udziałem selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousy. Trener polskiej kadry odpowiedział na wiele pytań dziennikarzy. Portugalczyk zdradził między innymi, czy ujrzymy Roberta Lewandowskiego w wyjściowej 11 na nadchodzące spotkanie z Rosją, które odbędzie się już 1 czerwca, na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Lewandowski na ławce?

Paulo Sousa odpowiedział na pytanie, czy Robert Lewandowski rozpocznie wtorkowy mecz z reprezentacją Rosji w wyjściowej 11. – Mając na uwadze jego sezon i ostatnią, niegroźną na szczęście kontuzję, a także prośbę samego zawodnika, planuję nie umieszczać Lewandowskiego w pierwszym składzie – przyznał selekcjoner reprezentacji Polski.

Zgrupowanie w Opalenicy – ważne daty

Zgrupowanie reprezentacji w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. W tym czasie Polaków czekają dwa mecze towarzyskie. Najpierw we wtorek 1 czerwca podopieczni Paulo Sousy zagrają z Rosją we Wrocławiu, a tydzień później w Poznaniu ich formę sprawdzi reprezentacja Islandii. Po drugim sparingu przeniosą się do Sopotu, który będzie stanowił ich bazę podczas Euro

Czytaj też:

Puchacz przegrał z Lewandowskim. Sousa wymyślił nietypową „karę”