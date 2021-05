Sousa o Miliku i zawodnikach z listy rezerwowej. „Na pewno nie zabraknie nam pomysłu”

W poniedziałek 31 maja odbyła się konferencja prasowa selekcjonera reprezentacji Polski Paula Sousy. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się dzień przed meczem towarzyskim z Rosją. Pośród pytań dziennikarzy, nie zabrakło tych, dotyczących sytuacji Arkadiusza Milika, a także zawodników z listy rezerwowej.

Co z Milikiem? Sousa komentuje

Arkadiusz Milik doznał w ostatnim meczu ligi francuskiej urazu kolana. Zawodnik realizuje teraz indywidualny tok treningowy, który ma go doprowadzić do pełnej sprawności, w jak najkrótszym czasie. Napastnik ma realne szanse na to, aby zdążyć z rekonwalescencją na czas pierwszego spotkania na mistrzostwach Europy.

Paulo Sousa na konferencji prasowej odniósł się do sytuacji Milika. Zapewnił, że jego sztab robi wszystko, aby Polak zdążył wrócić do pełnej sprawności na czas. – Po informacji, że Arek Milik doznał urazu, bezzwłocznie podjęliśmy wszelkie możliwe działania, by doprowadzić go do pełni zdrowia – powiedział selekcjoner. Portugalczyk jest również przygotowany na to, że napastnik nie zdąży się wyleczyć. – Jeśli Arek nie będzie mógł jednak zagrać, co musimy brać pod uwagę, na pewno nie zabraknie nam pomysłu. Mamy swoje przemyślenia i jesteśmy przygotowani – zakończył wątek Sousa.

Sytuacja zawodników z listy rezerwowej

Na liście rezerwowej znajduje się czterech zawodników: Rafał Augustyniak, Kamil Grosicki, Sebastian Szymański i Robert Gumny. Sousa zapewnia, że każdy z nich będzie w dowolnej chwili gotowy, aby ewentualnie wesprzeć kadrę na Euro 2020. – Jesteśmy cały czas w kontakcie z zawodnikami z listy rezerwowej. Przekazujemy im wskazówki odnośnie przygotowań, ale oni sami również mają doświadczenie i wiedzą, co robić, by znajdować się w dobrej formie – powiedział Portugalczyk.

Czytaj też:

„Łączmy się”. PZPN zaprezentował spot promujący ideę wspólnego kibicowania. Zobacz nagranie