Francuzi faworytami Euro 2020. Ich kadra robi wrażenie

Po mistrzostwach Europy w 2016 roku kibice reprezentacji Francji mieli prawo odczuwać niedosyt. Trójkolorowi byli gospodarzami imprezy, a po wygranej w półfinale z Niemcami stali się faworytami do sięgnięcia po tytuł najlepszej drużyny Starego Kontynentu. Ich plany pokrzyżowali Portugalczycy, którzy po bramce Edera w dogrywce dość nieoczekiwanie wygrali turniej.

Francja odegra się na Portugalii?

Teraz obie ekipy zmierzą się w fazie grupowej mistrzostw Europy, gdzie o awans do dalszej fazy powalczą jeszcze reprezentacje Węgier i Niemiec. Podopieczni Didiera Deschampsa będą nie tylko faworytami do wygranej z mistrzami Europy, ale również do triumfu w całej imprezie.

Trójkolorowi chcą nie tylko powetować sobie przegraną w poprzednim finale mistrzostw Europy, ale również powtórzyć historyczny wyczyn swoich poprzedników. Reprezentacja Francji w 1998 roku wywalczyła mistrzostwo świata, a dwa lata później wygrała Euro. Obecny skład drużyny Deschampsa teoretycznie również gwarantuje dobre wyniki, ponieważ na Euro zobaczymy takich zawodników jak Pogba, Griezmann, Benzema czy Mbappe.

Euro 2020. Kadra reprezentacji Francji

Bramkarze: Hugo Lloris (Tottenham); Mike Maignan (Lille); Steve Mandanda (Marseille).

Obrońcy: Lucas Digne (Everton); Leo Dubois (Lyon); Lucas Hernandez (Bayern Munich); Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain); Jules Kounde (Sevilla); Clement Lenglet (Barcelona); Benjamin Pavard (Bayern Monachium); Raphael Varane (Real Madrid); Kurt Zouma (Chelsea).

Pomocnicy: Ngolo Kante (Chelsea); Thomas Lemar (Atletico Madrid); Paul Pogba (Manchester United); Adrien Rabiot (Juventus); Moussa Sissoko (Tottenham); Corentin Tolisso (Bayern Monachium).

Napastnicy: Wissam Ben Yedder (Monaco); Karim Benzema (Real Madrid); Kingsley Coman (Bayern Monachium); Ousmane Dembele (Barcelona); Olivier Giroud (Chelsea); Antoine Griezmann (Barcelona); Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain); Marcus Thuram (Borussia Munchengladbach).

Czytaj też:

Trener Hiszpanii odkrył karty. Tak wygląda kadra naszych grupowych rywali