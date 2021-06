Wszystkie gwiazdy na pokład. Znamy kadrę reprezentacji Słowacji na Euro 2020

Selekcjonerzy drużyn, które wezmą udział w Mistrzostwach Europy, musieli zgłosić ich ostateczne kadry do wtorki 1 czerwca, do godziny 23:59. Każdy zespół ma składać się z maksimum 26 zawodników. W większości ekip selekcja trwała do ostatniej chwili i tak też było między innymi w zespole prowadzonym przez Stefana Tarkovica.

Pechowcy i szczęśliwcy z reprezentacji Słowacji

Szkoleniowiec Słowaków nie zaskoczył żadną ze swoich decyzji. Podczas Euro 2020 będziemy mogli śledzić poczynania wszystkich tamtejszych najbardziej znanych piłkarzy, w tym Milana Skriniara z Interu Mediolan, Marka Hamsika z IFK Goteborg, Stanislava Lobotki z Napoli czy Ondreja Dudy z FC Koln.

Pechowców, którym Tarkovic jednak podziękował, jest natomiast trzech. Jeden z nich to napastnik Slovana Bratysława, David Strelec. Dwudziestolatek doznał kontuzji w ostatnim sparingu naszych południowych sąsiadów, w którym zmierzyli się z Bułgarią (1:1). Nie był on pierwszym wyborem selekcjonera na pozycję napastnika, choć na pewno mógłby pełnić rolę wartościowego dżokera. W tym sezonie Strelec rozegrał 28 meczów, w których strzelił 11 goli i zanotował 3 asysty.

Ponadto Tarkovic postanowił zrezygnować z dwóch zawodników, których powinni kojarzyć fani Ekstraklasy. Chodzi o Jakuba Holubka z Piasta Gliwice oraz Erika Jirkę, byłego gracza Górnika Zabrze. Z piłkarzy bliżej znanych polskiemu kibicowi, w kadrze Słowacji znaleźli się za to Lubomir Satka z Lecha Poznań i Dusan Kuciak z Lechii Gdańsk.

Pełna kadra reprezentacji Słowacji na Euro 2020

Bramkarze: Martin Dubravka (Newcastle United), Dusan Kuciak (Lechia Gdańsk), Marek Rodak (Fulham FC).

Obrońcy: David Hancko (Sparta Praga), Tomas Hubocan (Omonia Nikozja), Martin Koscelnik (Slovan Liberec), Peter Pekarik (Hertha Berlin), Lubomir Satka (Lech Poznań), Milan Skriniak (Inter Mediolan), Martin Valjent (RCD Mallorca), Denis Vavro (SD Huesca).

Pomocnicy: Laszlo Benes (FC Augsburg), Ondrej Duda (FC Koln), Jan Gregus (Minnesota United), Marek Hamsik (IFK Goteborg), Lukas Haraslin (Sassuolo), Jakub Hromada (Slavia Praga), Patrik Hrosovksy (KRC Genk), Juraj Kucka (Parma), Stanislav Lobotka (Napoli), Robert Mak (Ferencvaros Budapeszt), Tomas Suslov (FC Groningen).

Napastnicy: Robert Bożenik (Feyenoord Rotterdam), Michal Duris (Omonia Nikozja), Ivan Schranz (FK Jablonec).

Czytaj też:

Bez Ibrahimovicia, ale za to z innymi gwiazdami. Znamy kadrę Szwecji na Euro