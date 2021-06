Euro 2020 w jakości 4K? Operatorzy kablowi piszą o dyskryminacji ze strony TVP

Euro 2020 rusza już w piątek 11 czerwca. To wyczekiwane od dawna piłkarskie święto, w którym udział wezmą także reprezentanci Polski. Z tego względu wielkie zainteresowanie budzi kwestia transmisji rozgrywek. Jak wiadomo, wszystkie mecze pokaże Telewizja Polska. Dla lepszego komfortu i możliwości oglądania meczów w jakości 4K, TVP uruchomi specjalny kanał – TVP 4K. Problem jednak w tym, że niektórzy operatorzy będą musieli dodatkowo płacić za dostęp do tych treści, więc obciążą tym kosztem swoich klientów.

Prezes TVP Jacek Kurski zapowiadał, że wszyscy Polacy będą mogli całkiem za darmo cieszyć się Euro 2020 w jakości 4K. Związkowcy z Mediakom twierdzą jednak, że mniejsi operatorzy telewizji kablowej zostali potraktowani niesprawiedliwie i w przeciwieństwie do Canal+ Polska oraz Emitela, będą musieli uiszczać dodatkową opłatę licencyjną. Już teraz zaznaczają, że ucierpią na tym widzowie.

Mediakom pisze do TVP S.A.

„Operatorzy kablowi zwracają się do Zarządu TVP S.A. o udostępnienie wszystkim Polakom możliwości obejrzenia na równych zasadach rozpoczynających się już niebawem mistrzostw UEFA EURO 2020. Publiczna telewizja, która nabyła prawa do emisji jednej z ważniejszych dla wielbicieli piłki nożnej imprezy sportowej, jaką są mistrzostwa UEFA EURO 2020 żąda od części odbiorców telewizji zapłaty ze jej obejrzenie” – czytamy w komunikacie.

„Z uwagi na niezrozumiałe zasady dystrybucji kanału TVP4K i tym samym pokrzywdzenie części Polaków, operatorzy kablowi zrzeszeni w Związku Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji MEDIAKOM wystosowali list do Zarządu TVP S.A. o zmianę zasad dystrybucji nadań z imprezy w sposób gwarantujący wszystkim Polakom równy do nich dostęp” – dowiadujemy się z oświadczenia..

Mediakom: Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi od TVP

„Ponieważ Zarząd ZPMEiT MEDIAKOM do chwili wysłania niniejszego komunikatu nie otrzymał żadnej odpowiedzi ze strony TVP, dlatego zdecydował o upublicznieniu treści listu licząc, że dotrze on tą drogą do osób odpowiedzialnych w TVP S.A. za podejmowanie decyzji w tym zakresie” – czytamy dalej.

„Jest jeszcze czas na zmianę decyzji ze strony TVP i danie wszystkim Polakom możliwości cieszenia się z obejrzenia tak znaczącej imprezy sportowej, zwłaszcza w czasach kryzysu, który dotknął wszystkich z nas” – kończą związkowcy. Przypominamy, że pierwszy mecz Polski w tym turnieju, ze Słowacją, zaplanowano na 14 czerwca.

Czytaj też:

UOKiK: Polkomtel z nakazem zwrotu pobranych opłat. Firma ma też zmienić procedury