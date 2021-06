Pech gwiazdora Liverpoolu. Przez kontuzję nie pojedzie na Euro

Po ogłoszeniu przez Garetha Southgate'a listy piłkarzy powołanych na Euro, angielskie media dużo uwagi poświęciły Trentowi Alexandrowi-Arnoldowi. Piłkarz Liverpoolu nie został uwzględniony w kadrze na marcowe mecze eliminacji do mistrzostw świata, przez co nie był też „pewniakiem” do gry na Euro 2020. Selekcjoner postanowił jednak dać szansę niespełna 23-letniemu obrońcy, który ostatecznie i tak nie pojedzie na turniej.

Alexander-Arnold nie pojedzie na Euro 2020

Reprezentacja Anglii wygrała 2 czerwca mecz towarzyski z Austrią, a jedyną bramkę strzelił Bukayo Saka. Po spotkaniu więcej niż o wyniku mówiło się o urazie, jakiego doznał Alexander-Arnold. Gracz Liverpoolu nabawił się kontuzji przy wybijaniu piłki i musiał zejść z boiska.

Badania wykazały, że Alexander-Arnold doznał urazu mięśnia czworogłowego uda, przez co nie zagra na Euro. Piłkarz Liverpoolu będzie pauzował od czterech do sześciu tygodniu – podaje Sky Sports. Po tym czasie ma wznowić treningi tak, by wrócić do gry na początku sezonu Premier League. Nazwisko piłkarza, który zastąpi w reprezentacji Alexandra-Arnolda, poznamy po niedzielnym meczu towarzyskim Anglików z Rumunią.

Na tym nie koniec problemów kadrowych w drużynie Southgate'a. Z urazami zmagają się Jordan Henderson i Harry Maguire. Jack Grealish z kolei wraca do pewnej sprawności po kontuzji, przez co nie mógł zagrać 90 minut w meczu z Austrią. Na turniej nie pojedzie z kolei Mason Greenwood, który musi doleczyć kontuzję pachwiny.

Euro 2020. Kadra reprezentacji Anglii

Bramkarze: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Brom), Jordan Pickford (Everton)

Obrońcy: John Stones (Manchester City), Luke Shaw (Manchester United), Harry Maguire (Manchester United), Kyle Walker (Man City), Tyrone Mings (Aston Villa), Reece James (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Ben Chilwell (Chelsea), Kieran Trippier (Atletico Madryt)

Pomocnicy: Mason Mount (Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Kalvin Phillips (Leeds)

Napastnicy: Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Bukayo Saka (Arsenal).

