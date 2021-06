Robert Lewandowski imponuje techniką na treningu. Jest nagranie

Treningi piłkarskie to dobra okazja nie tylko do ciężkiej pracy nad kondycją i umiejętnościami, lecz także do popisów technicznych. Tym razem widowiskowym zagraniem popisał się Robert Lewandowski imponując techniką, jakiej może mu pozazdrościć większość profesjonalnych piłkarzy.

W sieci pojawiło się nagranie z zajęć, na którym napastnik Bayernu najpierw podbija sobie futbolówkę nad głową, obraca się wokół własnej osi, a następnie za pomocą uderzenia wolejem trafia do siatki. Było to o tyle trudne, że Lewandowski stał na linii bocznej boiska i musiał mocno podkręcić piłkę, aby ta, mimo strzału z zerowego kąta, znalazła się w bramce.

Czy podczas turnieju kapitan Biało-Czerwonych będzie równie skuteczny? Okaże się niebawem. Już 14 czerwca Polacy zmierzą się ze Słowacją, pięć dni później spróbują swoich sił z Hiszpanią, a w trzeciej kolejce, 23 czerwca, spotkają się ze Szwecją.

