Fabiański komentuje wybór Sousy. „Takie decyzje są frustrujące”

Gościem konferencji prasowej organizowanej w sobotę 5 czerwca był Łukasz Fabiański, który podczas Euro 2020 będzie bramkarzem numer dwa w reprezentacji Polski. Taką decyzję Paulo Sousa ogłosił już na kilka tygodni przed startem turnieju. – Zawsze jest przykro bez względu na to, czy decyzja trenera jest podejmowana wcześniej czy później. Zdaję sobie sprawę, że takie decyzje są trudne również dla drugiej strony – przyznał Fabiański.

Bramkarz West Ham United podkreślił przy tym, że jego rolą będzie „pokazanie swojej klasy i umiejętności na boisku” . – Zawsze takie decyzje są frustrujące, ale z drugiej strony są też motywujące – dodał.

Fabiański był pytany także o przygotowania do Euro 2020. – Przyznam szczerze, że na ten moment nie odczuwam tego, że zbliżają się mistrzostwa Europy. Mam wrażenie, że wynika to z okoliczności, że to Euro jest rozgrywane w inny sposób – odpowiedział. Zawodnik West Ham nie śledzi też doniesień medialnych na temat polskiej reprezentacji, koncentrując się przede wszystkim na treningach.

Czytaj też:

Chce być prezesem PZPN, dorobił się na disco polo. „Wiedziałem, że może być z tego biznes”