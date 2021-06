„Daily Mail” wytypował najlepszych strzelców na Euro. Co z Lewandowskim?

Dziennik „Daily Mail” przyjrzał się najskuteczniejszym napastnikom Starego Kontynentu, oceniając ich szanse na nagrodę dla króla strzelców Euro 2020. Zdaniem Brytyjczyków, Robert Lewandowski nie ma najmniejszych szans w rywalizacji z Kylianem Mbappe, Cristiano Ronaldo czy Romelu Lukaku.

Robert Lewandowski bez szans?

„Szanse Lewandowskiego na zdobycie Złotego Buta na tegorocznym Euro mogą być stłamszone przez jakość jego kolegów z kadry. Występując w reprezentacji Polski, napastnik ten nie ma takiego luksusu jak choćby Mbappe, grający u boku Griezmanna, Comana czy Pogby” – czytamy.

Dziennikarze „Daily Mail” uważają, że to właśnie zawodnik PSG będzie murowanym faworytem do korony króla strzelców mistrzostw Europy. W gronie kandydatów do walki o to wyróżnienie wymienieni są również Harry Kane, Ronaldo, Lukaku i Memphis Depay.

Według wspomnianej redakcji większe szanse na tytuł króla strzelców niż kapitan polskiej reprezentacji mają jeszcze Alvaro Morata, Ciro Immobile, Karim Benzema, Antoine Griezmann czy Thomas Muller. Niżej notowani są z kolei Artiom Dziuba, Diogo Jota i Donyell Malen.

Czytaj też:

Koszulki ukraińskich piłkarzy wzbudziły kontrowersje. „Chwała Ukrainie” i Półwysep Krymski