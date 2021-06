UEFA wyjaśnia jak wymawiać polskie nazwiska. Na liście jest „Shfair-chock” i wiele innych

Mistrzostwa Europy rozpoczynają się 11 czerwca. Tego dnia mecz otwarcia rozegrają reprezentacje Włoch i Turcji, a co za tym idzie swoją pracę rozpoczną komentatorzy z całej Europy. UEFA postanowiła ułatwić im pracę i opublikowała listę nazwisk z ich fonetycznymi odpowiednikami.

UEFA podpowiada jak wymawiać nazwiska

Na liście, którą opublikowała UEFA znajdują się nazwiska z wszystkich krajów biorących udział w Euro 2020. Dużo fonetycznych objaśnień odnosi się do Portugalczyków i Turków (po 11 przykładów), a także Finów, Francuzów i Czechów. Najwięcej z tych opisów wymowy dotyczyło reprezentantów Polski, a najmniej (bo zero) piłkarzy angielskich, których nazwiska UEFA określiła jako po prostu „całkiem łatwe”.

UEFA objaśniła wymowę aż 13 polskich nazwisk. Dzięki temu wiemy, że Jakub Świerczok to nie kto inny jak „Shfair-chock”, a Kamil Jóźwiak to „Yoz-vee-ak”. Co ciekawe piłkarska federacja podała też fonetyczne wersje największych gwiazd polskiej reprezentacji takich jak Robert Lewandowski (Lev-and-ov-ski) czy Wojciech Szczęsny (Voy-chekh Sh-chen-sni). Można chyba się zgodzić, że w przypadku wymowy nazwiska tego drugiego pomoc nigdy nie zaszkodzi.

Wymowa polskich nazwisk według UEFA

Bartosz Bereszyński – Berresh-in-skee

Paweł Dawidowicz – Dav-id-ov-itch

Łukasz Fabiański – Woo-cash Fab-yan-ski

Kamil Jóźwiak – Yoz-vee-ak

Tomasz Kędziora – Kend-zyor-a

Dawid Kownacki – Kov-nats-kee

Kacper Kozłowski – Kos-lov-skee

Robert Lewandowski – Lev-and-ov-ski

Kamil Piątkowski – Pyont-kov-skee

Przemysław Płacheta – Pwa-shetta

Tymoteusz Puchacz – Pook-atch

Jakub Świerczok – Shfair-chock

Wojciech Szczęsny – Voy-chekh Sh-chen-sni

