Mecz na mistrzostwach Europy nawet z 13-osobową kadrą. Objaśniamy nowe przepisy

Mistrzostwa Europy to pierwsza tak duża impreza w dobie pandemii. Organizatorzy musieli dostosować przepisy do aktualnych realiów. Poniżej objaśniamy co w przypadku, gdy w drużynie wystąpi zakażenie koronawirusem.

Dopuszczalna nawet 13-osobowa kadra

Jeśli dojdzie do zakażenia koronawirusem wewnątrz którejś z drużyn, przełożenie spotkania może się okazać dużym problemem logistycznym. Jeśli więc selekcjoner danej reprezentacji będzie miał do dyspozycji minimum 13 zawodników (w tym jednego bramkarza) zespół ma być dopuszczony do rozgrywki. W przypadku braku 13 zdrowych piłkarzy trener może dowołać nowych zawodników, ale wtedy musi skreślić z listy innych, wcześniej powołanych reprezentantów.

W przypadku kiedy selekcjoner nie będzie miał możliwości skompletowania 13-osobowej drużyny, mecz może zostać rozegrany w ciągu następnych 48 godzin. – W takiej sytuacji będziemy chcieli, by spotkanie odbyło się o godzinie 12 lub 15 kolejnego dnia – powiedział dyrektor turnieju Martin Kallen. Jeśli i takie rozwiązanie nie będzie osiągalne do głosu dojdzie Komisja Dyscyplinarna UEFA, która podejmie ostateczną decyzję o ewentualnym walkowerze.

Mistrzostwa Europy rozpoczną się 11 czerwca meczem Turcja – Włochy na Stadio Olimpico. Finał turnieju zaplanowany jest na 11 lipca.

