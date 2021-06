Hiszpania szykuje się na Euro 2020. Sześciu piłkarzy dołączyło do kadry

Reprezentacja Hiszpanii we wtorek 8 czerwca miała rozegrać spotkanie towarzyskie z Litwą, ale ostatecznie na boisku zobaczymy piłkarzy z kadry młodzieżowej. Seniorzy będą przygotowywali się do Euro 2020 w kilku grupach, a do jednej z nich powołano piłkarzy rezerwowych.