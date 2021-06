Euro 2020. Benzema zszedł z boiska z kontuzją. Francja wygrała z Bułgarią 3:0

Karim Benzema wrócił do reprezentacji Francji po paroletniej przerwie w występach. Zawodnik został odsunięty od gry w narodowych barwach po tym, jak był zamieszany w aferę z rzekomym szantażowaniem Mathieu Valbueny. Francuskiego napastnika ominęły dwie wielkie imprezy (Euro 2016 i Mistrzostwa Świata 2018). Teraz pojawiło się ryzyko, że piłkarz nie pojedzie również na Euro 2020.

Francja – Bułgaria. Kontuzja Karima Benzemy

Karim Benzema wyszedł na mecz z Bułgarią w pierwszym składzie. Niestety w 41. minucie zawodnik nie był już w stanie kontynuować gry. Na kilka minut przed końcem pierwszej połowy napastnika Realu Madryt zastąpił Olivier Giroud, a sam Benzema zszedł do szatni z zabandażowanym kolanem i łzami w oczach. W środę piłkarz zostanie poddany badaniom i wtedy zapewne zapadnie wyrok co do obecności Francuza na Euro 2020.

Euro 2020. Z kim zagra Francja?

Francja zagra w grupie F, w której oprócz niej znajdują się jeszcze Węgry, Portugalia i Niemcy. Trójkolorowi rozpoczną swoje zmagania we wtorek 15 czerwca meczem z drużyną Joachima Loewa. Następnie 19 czerwca zagrają z madziarzami, a ostatni mecz w grupie rozegrają z Portugalią.

