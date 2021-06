Kadra reprezentacji Włoch na Euro 2020. Tych piłkarzy powołał Mancini

Selekcjonerzy poszczególnych drużyn, które wezmą udział w Euro 2020, musieli zgłosić ich ostateczne kadry do 1 czerwca, do godziny 23:59. W tym roku UEFA zadecydowała, że ze względu na problemy związane z pandemią w zespołach będzie mogło znajdować się nie 23, a 26 piłkarzy. Kogo wybrał Roberto Mancini?

Reprezentacja Włoch. Wielcy nieobecni na Euro 2020

Doświadczony szkoleniowiec postanowił zrezygnować między innymi z Moise Keana, młodego talentu występującego w PSG. W minionych rozgrywkach zagrał w 26 meczach, w których strzelił 13 goli. Pewnie ten wynik byłby znacznie bardziej okazały, ale Włoch był jedynie zmiennikiem Kyliana Mbappe. Innym wielkim nieobecnym jest Matteo Politano. Mimo iż rozegrał przyzwoity sezon w Napoli, gdzie w 37 meczach zdobył 9 bramek i miał 5 asyst.

W ostatniej chwili, bo kilka dni przed turniejem, Mancini zrezygnował także z usług Stefano Sensiego z Interu Mediolan. Pomocnik nabawił się kontuzji na jednym z treningów drużyny Italii i nie ma szans, aby zdążył wyleczyć się jeszcze przed startem turnieju. Jego miejsce zajął Matteo Pessina z Atalanty Bergamo.

Bez wątpienia dużą stratą dla reprezentacji Włoch może być też brak Nicolo Zaniolo, ale akurat brak powołania dla niego jest oczywisty. Utalentowany pomocnik cały miniony sezon spędził na leczeniu groźnej kontuzji, ponieważ zerwał więzadło krzyżowe.

Pełna kadra reprezentacji Włoch na Euro 2020

Bramkarze: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (SSC Napoli), Salvatore Sirigu (Torino FC)

Obrońcy: Francesco Acerbi (SS Lazio), Alessandro Bastoni (Inter Mediolan), Leonardo Bonucci (Juventus FC), Giorgio Chiellini (Juventus FC), Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea FC), Alessandro Florenzi (PSG), Leonardo Spinazzola (AS Roma), Rafael Toloi (Atalanta Bergamo)

Pomocnicy: Nicolo Barella (Inter Mediolan), Federico Chiesa (Juventus FC), Bryan Cristante (AS Roma), Jorginho (Chelsea FC), Manuel Locatelli (US Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Matteo Pessina (Atalanta Bergamo), Marco Verratti (PSG)

Napastnicy: Andrea Belotti (Torino FC), Domenico Berardi (US Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus FC), Ciro Immobile (SS Lazio), Lorenzo Insigne (SSC Napoli), Giacomo Raspadori (US Sassuolo).

