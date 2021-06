Sytuacja zdrowotna w kadrze przed Euro 2020. Rzecznik reprezentacji zabrał głos

Przeciwko Islandii nie zagrali m.in. Jan Bednarek i Bartosz Bereszyński, którzy zmagają się z urazami. O sytuację zdrowotną w kadrze przed Euro 2020 został zapytany Jakub Kwiatkowski, który razem z Kamilem Glikiem pojawił się na konferencji prasowej. – To, że kilku zawodników nie zagrało, jest wynikiem tego, że za nimi długi sezon – wyjaśnił rzecznik reprezentacji.

Kwiatkowski przekazał, że niektórzy piłkarze już od dłuższego czasu zmagają się z urazami, ale nie są to poważne kontuzje. – Podjęto decyzję, by nie ryzykować i dać piłkarzom odpocząć. Za nimi trudny obóz i wiele treningów – dodawał. Jak podkreślił, zawodnicy, którzy nie zagrali z Islandią, mają skupić się przede wszystkim na powrocie do pełnej dyspozycji przed pierwszym meczem mistrzostw Europy, czyli starciem ze Słowacją.

Podczas tej samej konferencji na pytania dziennikarzy odpowiadał Kamil Glik. – Chciałbym, żeby po zakończeniu turnieju wszyscy, czyli zawodnicy, sztab, dziennikarze i kibice, byli z naszej drużyny dumni. Tego oczekuję od siebie, od nas wszystkich – mówił zawodnik pytany o oczekiwania związane z Euro 2020.

