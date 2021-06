Euro 2020 startuje 11 czerwca. Jak wygląda terminarz fazy grupowej i które drużyny zagrają ze sobą?

Euro 2020 rozpocznie się w najbliższy piątek, 11 czerwca, o godzinie 21:00. Jako pierwsi do boju pójdą Włosi z Turkami z grupy A w ramach meczu otwarcia. Faza grupowa potrwa aż 12 dni i zakończy się 23 czerwca, po trzech kolejkach rozegranych w ramach każdej grupy.

Euro 2020. Terminarz mistrzostw Europy

Bez wątpienia najciekawsza wydaje się grupa F, w której znalazły się aż trzy bardzo mocne drużyny i w zasadzie każda z nich może zostać potencjalnym zwycięzcą tegorocznych rozgrywek. Mowa o Portugalii – obrońcach tytułu z 2016 roku – Francji oraz Niemcach. Kwartet dopełnią Węgrzy, którym eksperci nie dają większych szans na awans do fazy pucharowej. Choć oczywiście nie takie rzeczy kibice już w swym życiu mogli zobaczyć.

Z kolei reprezentacji Polski przyjdzie mierzyć się w grupie E kolejno ze Słowacją, Hiszpanią oraz Szwecją. Zdania co do możliwości Biało-Czerwonych są mocno podzielone, a eksperci i kibice popadają w skrajności. Jedni twierdzą, że nie uda nam się nawet awansować do następnego etapu turnieju. Drudzy, iż stać nas nawet na medal. Niewątpliwie jednak na mistrzostwach Europy o zwycięstwa będzie znacznie trudniej niż w eliminacjach.

Euro 2020. Grupa A – terminarz

Turcja – Włochy (Rzym, 21:00) – piątek, 11 czerwca

Walia – Szwajcaria (Baku, 15:00) – sobota, 12 czerwca

Turcja – Walia (Baku, 18:00) – środa, 16 czerwca

Włochy – Szwajcaria (Rzym, 21:00) – środa, 16 czerwca

Szwajcaria – Turcja (Baku, 18:00) – niedziela, 20 czerwca

Włochy – Walia (Rzym, 18:00) – niedziela, 20 czerwca

Euro 2020. Grupa B – terminarz

Dania – Finlandia (Kopenhaga, 18:00) – sobota, 12 czerwca

Belgia – Rosja (Sankt Petersburg, 21:00) – sobota, 12 czerwca

Finlandia – Rosja (Sankt Petersburg, 15:00) – środa, 16 czerwca

Dania – Belgia (Kopenhaga, 18:00) – czwartek 17 czerwca

Rosja – Dania (Kopenhaga, 21:00) – poniedziałek, 21 czerwca

Finlandia – Belgia (Sankt Petersburg, 21:00) – poniedziałek, 21 czerwca

Euro 2020. Grupa C – terminarz

Austria – Macedonia Płn. (Bukareszt, 18:00) – niedziela, 13 czerwca

Holandia – Ukraina (Amsterdam, 21:00) – niedziela, 13 czerwca

Ukraina – Macedonia Płn. (Bukareszt 15:00) – czwartek, 17 czerwca

Holandia – Austria (Amsterdam, 21:00) – czwartek, 17 czerwca

Macedonia Płn. – Holandia (Amsterdam, 18:00) – poniedziałek, 21 czerwca

Ukraina – Austria (Bukareszt, 18:00) – poniedziałek, 21 czerwca

Euro 2020. Grupa D – terminarz

Anglia – Chorwacja (Londyn, 15:00) – niedziela, 13 czerwca

Szkocja – Czechy (Glasgow, 15:00) – poniedziałek, 14 czerwca

Chorwacja – Czechy (Glasgow, 18:00) – piątek, 18 czerwca

Anglia – Szkocja (Londyn, 21:00) – piątek, 18 czerwca

Chorwacja – Szkocja (Glasgow, 21:00) – czwartek, 22 czerwca

Czechy – Anglia (Londyn, 21:00) – czwartek, 22 czerwca

Euro 2020. Grupa E – terminarz

Polska – Słowacja (Sankt Petersburg, 18:00) – poniedziałek, 14 czerwca

Hiszpania – Szwecja (Sewilla, 21:00) – poniedziałek, 14 czerwca

Szwecja – Słowacja (Sewilla, 15:00) – piątek, 18 czerwca

Hiszpania – Polska (Sewilla, 21:00) – sobota, 19 czerwca

Słowacja – Hiszpania (Sewilla, 18:00) – środa, 23 czerwca

Szwecja – Polska (Sankt Petersburg, 18:00) – środa, 23 czerwca

Euro 2020. Grupa F – terminarz

Węgry – Portugalia (Budapeszt, 18:00) – wtorek, 15 czerwca

Francja – Niemcy (Monachium, 21:00) – wtorek, 15 czerwca

Węgry – Francja (Budapeszt, 15:00) – sobota, 19 czerwca

Portugalia – Niemcy (Monachium, 18:00) – sobota, 19 czerwca

Portugalia – Francja (Budapeszt, 21:00) – środa, 23 czerwca

Niemcy – Węgry (Monachium, 21:00) – środa, 23 czerwca