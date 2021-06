Mecz otwarcia Euro 2020. Gdzie i o której godzinie obejrzeć spotkanie Turcja – Włochy?

Mistrzostwa Europy rozpoczną się już w ten piątek, 11 czerwca, o godzinie 21:00. Mecz otwarcia tym razem przypadł w udziale Turkom i Włochom, którzy spotkali się ze sobą w grupie A. Dużo większe szanse na wygraną przypisuje się drużynie Roberto Manciniego, choć zespołu Senola Gunesa nie powinno się skreślać na starcie.

Turcja – Włochy. Gwiazdy gotowe na mecz otwarcia Euro 2020

Na Euro 2020 zobaczymy reprezentację Italii dużo mocniejszą niż na kilku poprzednich turniejach. Selekcjoner Squadra Azzura postanowił oprzeć swój zespół o doświadczonych piłkarzy. Trzeba zaznaczyć jednak, że poniekąd uczynił to z konieczności, ponieważ niektórych młodych zawodników na przykład Nicolo Zaniolo czy Stefano Sensiego z udziału w turnieju wykluczyły kontuzje. Na boisku zobaczymy za to takich wyjadaczy jak Giorgio Chiellini, Jorginho i Ciro Immobile.

Turcy takiego kłopotu bogactwa na pewno nie mieli, mimo że Senol Gunes pierwotnie powołał do kadry aż 30 zawodników. Selekcjoner reprezentacji Turcji pominął co prawda Cenka Tosuna, którego sława sięga daleko poza ich ojczyznę, niemniej uczynił to ze względu na przeciągające się problemy zdrowotne napastnika. Inni pechowcy to raczej tamtejsi ligowy wyrobnicy w stylu Mahmuta Tekdemira z Isanbulu Basaksehir czy Halila Akbunara z Goztepe.

Turcja – Włochy. Transmisja TV. O której godzinie jest mecz?

Mecz reprezentacji Włoch z Turcją zostanie rozegrany 11 czerwca, o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na antenie TVP 1 oraz TVP Sport, a także w serwisie sport.tvp.pl. Ponadto relacja live z meczu otwarcia Euro 2020 będzie prowadzona na sport.wprost.pl.

