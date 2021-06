Słowacja wzmacnia się przed meczem Euro 2020 z Polską. Hamsik jednak zagra?

Nasi południowi sąsiedzi właśnie zyskali dodatkowy argument na swoją korzyść w kontekście starcia z Polską. Treningi na pełnych obrotach wznowił właśnie Marek Hamsik i wszystko świadczy o tym, że w poniedziałek 14 czerwca będzie mógł wystąpić przeciwko Biało-Czerwonym.

Euro 2020. Słowacja sporo straciła bez Marka Hamsika

Dotychczas nie było to tak oczywiste, ponieważ żywa legenda Napoli nie zagrała w kilku ostatnich spotkaniach kadry Stefana Tarkovicia. Hamsik opuścił między innymi niedawne mecze towarzyskie z Austrią oraz Bułgarią. W obu przypadkach Słowacja zaledwie zremisowała odpowiednio 1:1 i 0:0, więc samymi tymi wynikami zdecydowanie nie postraszyła podopiecznych Paulo Sousy. Wcześniej natomiast pomocnik ominął trzy starcia w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze – z Cyprem, Maltą i Rosją. Nasi południowi sąsiedzi wygrali tylko ten ostatni.

Euro 2020. Marek Hamsik i jego kłopoty zdrowotne

W marcu Hamsik nie został jednak powołany ze względu na kontuzję łydki, której nabawił się zaraz po transferze do IFK Goteborg. W Szwecji pomocnik okazał się wielkim niewypałem transferowym – wiązano z nim duże nadzieje, jednak przez kilka miesięcy rozegrał zaledwie sześć meczów, a niedawno zmienił pracodawcę na Trabzonspor.

W ostatnich tygodniach Hamsikowi znów zaczęła doskwierać łydka, przez co nawet nie trenował z resztą drużyny. Mimo iż gwiazdor ma już 34 lata, a ostatnimi czasy nie grał na tak wysokim poziomie jak w Serie A, to jego umiejętności nie wolno lekceważyć. Wystarczy przecież chwila, by posłał genialne podanie do napastnika czy idealnie przymierzył ze stałego fragmentu, a a polska defensywa będzie miała duże problemy.

Sama obecność nowego nabytku Trabzonsporu w wyjściowym składzie może dodać drużynie Stefana Tarkovicia mnóstwo animuszu. Hamsik to wciąż niekwestionowany lider tego zespołu. W barwach narodowych rozegrał już 126 meczów, w których strzelił 26 goli. Tak efektownym stażem nie może pochwalić się żaden z kadrowiczów Paulo Sousy.

