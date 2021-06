Outsiderzy kontra faworyci. Turcy powalczą z Włochami w meczu otwarcia Euro 2020

Mecze otwarcia wielkich turniejów mają to do siebie, że towarzyszy im podwójna presja. Z jednej strony drużyny grające w pierwszym spotkaniu nie chcą stracić punktów, ponieważ komplikowałoby to ich sytuację w tabeli. Z drugiej strony kibice oczekują niezapomnianego widowiska, które byłoby „mocnym” rozpoczęciem imprezy. Tak jest też przed spotkaniem Turcja – Włochy, na które czekają fani piłki z całej Europy.

Turcja „czarnym koniem” Euro 2020?

Chociaż spotkanie zostanie rozegrane w Rzymie, to Turkom przyjdzie pełnić rolę gospodarzy. Podopieczni Senola Gunesa osiąganymi wynikami od miesięcy potwierdzają, że stanowią zgrany, a co najważniejsze skuteczny zespół. Wprawdzie nie mają w swoich szeregach gwiazd światowego formatu, ale potrafią skruszyć każdą defensywę, co udowodnili w marcowych meczach eliminacji do mistrzostw świata. W spotkaniach z Holandią, Norwegią i Łotwą zdobyli aż 10 bramek.

Turcy są upatrywani w roli „czarnego konia” Euro 2020. Jedyną przeszkodą dla drużyny Gunesa na drodze do dobrego wyniku może być defensywa, w której występują młodzi zawodnicy. Ostoją tej formacji jest 26-letni Caglar Soyuncu z Leicester City, któremu towarzyszą mniej doświadczeni Merih Demiral i Ozan Kabak. Już spotkanie z Włochami będzie dla nich trudnym sprawdzianem i da odpowiedź, czy outsiderzy tegorocznych mistrzostw Europy dorośli do roli ekipy walczącej o najwyższe cele.

Włosi wśród faworytów mistrzostw Europy

Włosi z kolei mogą pochwalić się kilkoma zawodnikami, którzy grają na najwyższym, światowym poziomie. Nazwiska takie jak Donnarumma,Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Chiesa, Immobile czy Insigne robią wrażenie i stawiają podopiecznych Roberto Manciniego w gronie faworytów Euro 2020. Tym bardziej że dzisiejsi rywale Turków przegrali ostatni mecz w październiku 2018 roku.

Gdyby statystyki grały, Azzurri byliby pretendentem do zdobycia mistrzostwa. Czas pokaże, czy udźwigną ciężar gry w wielkim turnieju i dadzą swojej drużynie pierwszy od 15 lat triumf w międzynarodowej imprezie.

