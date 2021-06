Walia – Szwajcaria. O której drugi mecz Euro 2020?

W drugim meczu tegorocznego Euro 2020 zobaczymy starcie Walia – Szwajcaria. Pierwsza z drużyn była objawieniem poprzednich mistrzostw Europy, a dochodząc do półfinału turnieju udowodniła, że jest w stanie osiągać sukcesy na międzynarodowej arenie. Podobnie jak Polska, również Gareth Bale i spółka ulegli Portugalczykom, co zamknęło im drogę do finału Euro.

Walia – Szwajcaria na Euro 2020

Tym razem podopieczni Roberta Page'a zmierzą się ze Szwajcarią, która pięć lat temu w 1/8 finału uległa Biało-Czerwonym. Od października 2020 roku Helweci kontynuują passę meczów bez porażki, a skuteczna defensywa może być kluczem do wyjścia z grupy A. Mając w perspektywie mecze z Włochami i Turcją spotkanie Walia – Szwajcaria może okazać się decydującym o tym, kto zajmie trzecie miejsce w grupie i zachowa szanse na awans do dalszego etapu rozgrywek.

Euro 2020. Walia – Szwajcaria. O której mecz?

Mecz Walia – Szwajcaria rozpocznie się w sobotę 12 czerwca o godz. 15. Spotkanie będzie rozgrywane na stadionie w Baku.

Euro 2020. Walia – Szwajcaria. Transmisja i relacja na żywo

Mecz Walia – Szwajcaria będzie transmitowany na antenach TVP 1 i TVP Sport. Relacja będzie dostępna również w serwisie sport.tvp.pl.

