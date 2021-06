Grupa B tegorocznych mistrzostw Europy wydaje się bardzo wyrównana. Zdecydowanymi faworytami do gry w 1/8 finału są Belgowie, których stawia się w gronie pretendentów do końcowego triumfu. Nie należy skreślać również Rosjan, którzy już awansem do ćwierćfinału mundialu udowodnili, że potrafią sprawiać niespodzianki. Mecz Dania – Finlandia może z kolei okazać się za kilkanaście dni kluczowym w kontekście ostatecznych rozstrzygnięć w grupie.

Dania – Finlandia na Euro 2020

Gdyby statystyki grały, faworytami sobotniego meczu byliby Duńczycy. Podopieczni Kaspera Hjulmanda zajmują obecnie 12. miejsce w rankingu FIFA. Finowie plasują się na 55. lokacie, co nie dziwi biorąc pod uwagę ostatnie wyniki osiągane przez tę reprezentację. Drużyna prowadzona przez Markku Kanervę z pięciu rozgrywanych w tym roku spotkań dwa zremisowali, a trzy przegrali.

Euro 2020. Dania – Finlandia. O której mecz?

Mecz Dania – Finlandia rozpocznie się w sobotę 12 czerwca o godz. 18. Spotkanie będzie rozgrywane na stadionie Parken w Kopenhadze.

Euro 2020. Dania – Finlandia. Transmisja i relacja na żywo

Mecz Dania – Finlandia będzie transmitowany na antenach TVP 2 i TVP Sport. Relacja będzie dostępna również w serwisie sport.tvp.pl.

