Euro 2020. Andrea Bocelli zaśpiewa na ceremonii otwarcia. Przedstawiamy sylwetkę muzyka

Euro 2020 Ceremonia otwarcia. Kiedy się odbędzie?

Na to wydarzenie czekali kibice piłki nożnej z całego świata. Szczególnie, że przez pandemię koronawirusa turniej został przesunięty o rok. 11 czerwca rozpoczynają się mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jako pierwsze zmierzą się ze sobą reprezentacje Włoch i Turcji.

Euro 2020. O której rozpocznie się ceremonia otwarcia?

Ceremonia otwarcia Euro 2020 rozpocznie się około godz. 20, czyli na godzinę przed pierwszym gwizdkiem arbitra meczu Turcja – Włochy. Uświetni ją występ Andrei Bocelliego, który zaśpiewa „Nessun Dorma”.

Andrea Bocelli - sylwetka, kim jest?

Andrea Bocelli urodził się w 1958 roku we włoskim Lajatico. Jest śpiewakiem, kompozytorem, producentem muzycznym i autorem piosenek. Gdy był dzieckiem, lekarze zdiagnozowali u niego wrodzoną jaskrę. W wieku 12 lat całkowicie utracił wzrok w wyniku doznanego wylewu krwi do mózgu. Muzyk wielokrotnie opowiadał dziennikarzom historię kobiety, której lekarze sugerowali dokonanie aborcji, ponieważ jej syn miał być niepełnosprawny. Jak doprecyzowywał, tą kobietą była jego matka.

Andrea Bocelli - kariera muzyczna

Przygodę z muzyką rozpoczął już od najmłodszych lat. Jako sześciolatek rozpoczął naukę gry na fortepianie. W późniejszych latach pobierał także lekcje gry na flecie, trąbce, gitarze, perkusji i saksofonie. W wywiadach opowiadał, że pierwszy raz w głowie zaświtała mu myśl o zostaniu tenorem gdy jego niania podarowała mu płytę Franco Corellego. Swój pierwszy konkurs muzyczny wygrał w wieku zaledwie 14 lat. Co ciekawe, Andrea Bocelli z wykształcenia jest prawnikiem. Podczas studiów nie zapomniał jednak o muzyce. Przez wiele lat dorabiał wieczorami grając w barach na fortepianie.

Obecnie jest jednym z najbardziej znanych śpiewaków na świecie. Jego największy hit to „Con te partiro”, który doczekał się także anglojęzycznej wersji „Time to Say Goodbye”. Na swoim koncie ma trzynaście albumów studyjnych. Każdy album sprzedał się w liczbie co najmniej 75 milionów egzemplarzy na całym świecie. Na swoim koncie ma także wiele nagród m.in. Złoty Glob, Brit Awards oraz World Music Award. Był nominowany do nagród Emmy, Grammy oraz Latin Grammy. W 2016 roku Andrea Bocelli został odznaczony Orderem Zasługi Republiki Włoskiej.

Andrea Bocelli - życie prywatne

Prywatnie był dwukrotnie żonaty. W latach 1992-2002 był związany z Enricą Cenzatti. W 2014 poślubił Veronicę Berti. Jest ojcem trójki dzieci: Matteo Bocelliego, Amosa Bocelliego oraz Virginii Bocelli.

Ceremonia otwarcia Euro 2020. Transmisja

Ceremonia otwarcia Euro 2020 będzie transmitowana na antenie TVP 1 od godz. 20:35. Relacja na kanale TVP Sport ruszy z kolei pięć minut wcześniej.

Czytaj też:

Euro 2020. Google Doodle przygotowało wyjątkową grafikę