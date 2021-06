NA ŻYWO: Turcja – Włochy. Zaczynamy Euro 2020!

1. min. Przy piłce Turcy, ale szybko tracą futbolówkę na rzecz Włochów. 21:00 Zaczynamy mecz otwarcia Euro 2020! 20:54 Czas na hymny obu państw. 20:53 Są i oni! Turcy i Włosi meldują się już na murawie. 20:53 Koniec ceremonii otwarcia, za chwilę zawodnicy obu drużyn wyjdą na boisko. 20:45 Jest i maestro!

Wiadomo, ile kilometrów reprezentacje pokonają w trakcie Euro 2020. Polacy na czele 20:19 Piłkarze reprezentacji Turcji przyjechali już na stadion:

Outsiderzy kontra faworyci. Turcy powalczą z Włochami w meczu otwarcia Euro 2020

Na ten moment czekali kibice w całej Europie. 11 czerwca rozpoczynają się mistrzostwa Europy, które potrwają okrągły miesiąc. Pierwsze spotkanie turnieju odbędzie się w Rzymie, gdzie Turcja zmierzy się z Włochami. Pierwsza z ekip może okazać się „czarnym koniem” turnieju, a podopieczni Roberta Manciniego nie przegrali od ponad dwóch lat.

Euro 2020. Kadra reprezentacji Włoch

Bramkarze: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (SSC Napoli), Salvatore Sirigu (Torino FC)

Obrońcy: Francesco Acerbi (SS Lazio), Alessandro Bastoni (Inter Mediolan), Leonardo Bonucci (Juventus FC), Giorgio Chiellini (Juventus FC), Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea FC), Alessandro Florenzi (PSG), Leonardo Spinazzola (AS Roma), Rafael Toloi (Atalanta Bergamo)

Pomocnicy: Nicolo Barella (Inter Mediolan), Federico Chiesa (Juventus FC), Bryan Cristante (AS Roma), Jorginho (Chelsea FC), Manuel Locatelli (US Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Matteo Pessina (Atalanta Bergamo), Marco Verratti (PSG)

Napastnicy: Andrea Belotti (Torino FC), Domenico Berardi (US Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus FC), Ciro Immobile (SS Lazio), Lorenzo Insigne (SSC Napoli), Giacomo Raspadori (US Sassuolo).

Euro 2020. Kadra reprezentacji Turcji

Bramkarze: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Fehmi Günok (İstanbul Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Obrońcy: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Liverpool), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Cengiz Meraş (Le Havre).

Pomocnicy: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan).

Napastnicy: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Leicester City), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

