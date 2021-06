Wiadomo, ile kilometrów reprezentacje pokonają w trakcie Euro 2020. Polacy na czele

Zestawienie odległości, jakie muszą pokonać reprezentacje w trakcie Euro 2020, pojawiło się w jednym z materiałów Kanału Sportowego. Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w 11 państwach, a pięć reprezentacji rozegra spotkania wyłącznie na swoich macierzystych stadionach. Będą to Niemcy, Hiszpanie, Anglicy, Holendrzy i Duńczycy, którzy nie muszą przejmować się długimi podróżami między państwami-gospodarzami turnieju.

W dużo gorszej sytuacji znajdują się Polacy, którzy najpierw polecą z Gdańska do Sankt Petersburga na mecz ze Słowacją. Pięć dni później czeka ich starcie z Hiszpanami w Sewilli, po którym Polacy również wrócą do ojczyzny. Na koniec zmagań grupowych zmierzą się ze Szwedami, ponownie w Sankt Petersburgu. Do pokonania mają w sumie 8948 kilometrów.

Druga w zestawieniu jest reprezentacja Szwajcarii, którą czekają podróże do Baku i Rzymu. Podium zamykają Szwecja oraz Słowacja, które swoje spotkania rozegrają – podobnie jak podopieczni Paulo Sousy – w Sewilli i Sankt Petersburgu. Na drugim końcu klasyfikacji, pomijając wspomnianych wcześniej gospodarzy Euro 2020, znajdują się Chorwaci i Czesi (po 646 km).

