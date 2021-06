Polacy nie będą trenowali na stadionie w Sankt Petersburgu. UEFA nie wyraziła zgody

Na pytania o reprezentację Polski odpowiadał na antenie Radia Zet Jakub Kwiatkowski, czyli rzecznik PZPN i team menager drużyny Biało-Czerwonych. Jak zaznaczył, podopieczni Paulo Sousy dzień przed meczem ze Słowacją, czyli już w niedzielę 13 czerwca, polecą do Sankt Petersburga. Wylot z Gdańska planowany jest na godz. 14.

Okazuje się, że kadrowiczów czekają małe zmiany logistyczne. – Dzień przed meczem zawsze drużyna ma prawo trenować na stadionie, na którym nazajutrz zagra mecz. Niestety obłożenie murawy jest wysokie i UEFA nie zgodziła się na trenowanie – przekazał rzecznik PZPN.

Kwiatkowski zdradził również, jak reprezentacja funkcjonuje „od kuchni”. – Paulo Sousa przywiązuje olbrzymią wagę do odżywania. Swojego i zawodników – przekazał. Selekcjoner do tego stopnia zwraca uwagę na to, co jedzą piłkarze, że usunął słodycze z listy posiłków. – Niespełna cztery godziny przed początkiem spotkania mamy w swoim menu lekki posiłek. Tam są wtedy węglowodany. Makarony i np. naleśniki, bo trzeba naładować organizm – kontynuował.

Czytaj też:

Belgia – Rosja na Euro 2020. Kiedy i o której mecz?