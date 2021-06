Euro 2020. Walia i Szwajcaria w drugim meczu turnieju. O której początek spotkania?

Mecz Walia – Szwajcaria będzie drugim spotkaniem rozgrywanym podczas Euro 2020. W pierwszym Włochy pewnie pokonały Turcję, co dało im pozycję lidera w grupie A. Przypomnijmy, podopieczni Roberto Manciniego w pierwszym spotkaniu mistrzostw strzelili trzy bramki, nie tracąc żadnej.

Euro 2020. Walia – Szwajcaria

Walia była objawieniem poprzednich mistrzostw Europy, a dochodząc do półfinału turnieju udowodniła, że jest w stanie osiągać sukcesy na międzynarodowej arenie. Podobnie jak Polska, również Gareth Bale i spółka ulegli Portugalczykom, co zamknęło im drogę do finału Euro. Po porażce Turcji z Włochami starcie Walia – Szwajcaria może być decydujące w kontekście walki o awans z grupy.

Walia – Szwajcaria. O której mecz Euro 2020?

Mecz Walia – Szwajcaria rozpocznie się w sobotę 12 czerwca o godz. 15. Spotkanie będzie rozgrywane na stadionie w Baku.

Walia – Szwajcaria na Euro 2020. Transmisja i relacja na żywo

Mecz Walia – Szwajcaria będzie transmitowany na antenach TVP 1 i TVP Sport. Relacja z tego spotkania będzie dostępna również w serwisie sport.tvp.pl.

Czytaj też:

Hiszpania - Polska. Kibice wejdą na stadion bez obowiązkowych testów na Covid-19