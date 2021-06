Rewelacje poprzedniego Euro w walce o punkty. Walia gra dziś ze Szwajcarią

Pięć lat temu Walia była „czarnym koniem” mistrzostw, a dochodząc do półfinału turnieju udowodniła, że jest w stanie osiągać sukcesy na międzynarodowej arenie. Podobnie jak Polska, również Gareth Bale i spółka ulegli Portugalczykom, co zamknęło im drogę do finału Euro 2016.

Euro 2020. Walia nie jest już „czarnym koniem”

Pięć lat to jednak w futbolu dużo i podopieczni Roberta Page'a nie są już określani jako cisi faworyci do osiągnięcia sukcesu na Euro 2020. Wysoka porażka Turcji z Włochami pokazała jednak, że pompowanie balonika i namaszczanie przed turniejem jednej z ekip na „czarnego konia” imprezy może kończyć się bolesnym rozczarowaniem. Tym lepiej dla Walii, która zagra bez presji.

Forma drużyny prowadzonej przez Page'a odbiega od wymarzonej, co potwierdził bezbramkowy remis z Albanią w ostatnim meczu przed turniejem. Wcześniej Smoki uległy 0:3 Francuzom, a w dwóch meczach marcowych eliminacji do mistrzostw świata uzbierały tylko trzy punkty.

Euro 2020. Szwajcaria z kilkoma gwiazdami

Reprezentacja Szwajcarii, podobnie jak jej najbliżsi rywale, również dobrze radziła sobie podczas poprzedniego Euro. Helweci wyszli z grupy, a w 1/8 finału po rzutach karnych ulegli Polakom. Do meczu z Walią przystąpią podbudowani wysoką wygraną (7:0) z Liechtensteinem w ostatnim sparingu przed mistrzostwami.

Zespół prowadzony przez Vladimira Petkovicia przegrał w tym roku tylko raz. W pierwszym starciu eliminacji do mistrzostw świata uległ 1:3 Bułgarii. Później były już tylko zwycięstwa: z Litwą, Finlandią, Stanami Zjednoczonymi i wspomnianym wcześniej Liechtensteinem. Trzy bramki w tym spotkaniu strzelił Mario Gavranovic i to na niego powinni uważać walijscy defensorzy.

Innymi solidnymi punktami reprezentacji Szwajcarii są Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Granit Xhaka (Arsenal) czy Xherdan Shaqiri (Liverpool).

Walia – Szwajcaria. O której mecz Euro 2020?

Mecz Walia – Szwajcaria rozpocznie się w sobotę 12 czerwca o godz. 15. Spotkanie będzie rozgrywane na stadionie w Baku. Rywalizacja obu drużyn będzie transmitowana na antenach TVP 1 i TVP Sport. Relacja będzie dostępna również w serwisie sport.tvp.pl.

