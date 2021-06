Boniek wyjaśnia brak zawodnika w kadrze. „Rozmawiałem z Paulo o Kapustce”

Bartosz Kapustka często pojawia się w rozmowach kibiców, którzy zapamiętali go z udanych mistrzostw Europy w 2016 roku. Piłkarz ten po nieudanej przygodzie w Leicester City i Freiburgu dopiero jednak odbudowuje swoją karierę w Legii Warszawa. Kilka udanych meczów w Ekstraklasie nie wystarczyło, by Paulo Sousa zechciał zabrać go na zgrupowanie i turniej Euro 2020. O zawodniku nie zapomniał jednak prezes PZPN Zbigniew Boniek, kiedy dyskutował z selekcjonerem o powołaniach.

– Rozmawiałem z Paulo o Kapustce. On twierdzi, że to dobry zawodnik, ale na jego pozycji dwa gole i dwie asysty w lidze to trochę za mało. Emocje wzbudza też brak Sebastiana Szymańskiego, ale skoro trener mówi, że na jego pozycji ma lepszych, to ja mu wierzę – zapewniał Boniek.

Boniek: Nie dziwię się decyzji trenera ws. Grosickiego

– Ja też bym chciał widzieć Kamila Grosickiego w najlepszej formie, ale nie można jej osiągnąć, spędzając sezon na ławce rezerwowych. Więc żałując Kamila, który przez kilka lat był ładną twarzą reprezentacji, nie dziwię się decyzji selekcjonera – powtórzył po raz kolejny.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej dodawał, że nie pytał Sousy o jego sposób wyłaniania ostatecznego składu. – Jeśli jest kilku kandydatów, to o wyborze decydują różne czynniki. Umiejętności i skuteczność są zawsze na pierwszym miejscu – stwierdził.

Czytaj też:

Lewandowski zachwyca: Jest jednym z najbardziej niewiarygodnych piłkarzy, jakich widziałem w życiu