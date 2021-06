Bez De Bruyne, ale wciąż piekielnie groźna. Belgia zagra z Rosją na Euro 2020

Rosja była gospodarzem ostatniego mundialu, na którym Sborna sprawiła sensację, dochodząc aż do ćwierćfinału. Teraz podopieczni Stanisława Czerczesowa chcieliby co najmniej powtórzyć ten wynik na Euro 2020. Nie ma się jednak co łudzić – Rosjanie wprawdzie mają solidną drużynę, ale nie są faworytami turnieju.

Euro 2020. Rosja udowodni swoją wartość?

Mecz z Polską pokazał, że Sborna jest w dużej mierze uzależniona od Artioma Dziuby, a przy jego nieobecności traci większość atutów w ataku. I nawet wygrana 1:0 z Bułgarią w ostatnim meczu towarzyskim przed turniejem nie daje wiele powodów do optymizmu.

Już w trakcie marcowych eliminacji do mistrzostw świata Rosjanie potrafili przegrać ze Słowacją, co w kontekście walki z mocnymi zespołami na Euro nie przemawia na ich korzyść. Nie należy jednak zapominać, że przed mundialem podopieczni Czerczesowa również nie byli postrzegani jako faworyci, a mimo wszystko solidną i ambitną grą potrafili sprawić niespodziankę. Mecz z Belgią powinien zweryfikować, czy Sbornę można postrzegać jako drużynę z europejskiej czołówki.

Euro 2020. Belgia faworytem mistrzostw

Zawodnicy prowadzeni przez Czerczesowa nie będą mieli łatwego zadania, bo już w pierwszym meczu Euro 2020 przyjdzie im mierzyć się z Belgami, czyli liderami aktualnego rankingu FIFA. Wprawdzie Roberto Martinez nie będzie mógł skorzystać z Kevina De Bruyne, który wciąż dochodzi do siebie po urazie odniesionym w finale Ligi Mistrzów, ale wciąż ma do dyspozycji gwiazdy światowego formatu.

Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Yannick Carrasco, Dreis Mertens czy bramkostrzelny Romelu Lukaku – te nazwiska robią wrażenie i sprawiają, że trzecia drużyna ostatniego mundialu będzie faworytem Euro 2020. Nawet znajdujący się w słabszej formie Eden Hazard może jedną akcją zasiać panikę w szeregach obrony rywali. Każdy inny wynik niż pewna wygrana Belgów z Rosją zostanie więc uznany za niespodziankę.

Belgia – Rosja na Euro 2020. O której mecz? Transmisja

Starcie Belgia – Rosja rozpocznie się w sobotę 12 czerwca o godz. 21. Spotkanie będzie rozgrywane w Sankt Petersburgu, a transmisja będzie dostępna na antenach TVP 1 i TVP Sport. Relacja na żywo ze spotkania będzie dostępna także na Wprost.pl.

