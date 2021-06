NA ŻYWO: Belgia zaczyna bój na Euro 2020. Rosjanie postawią się faworytom?

Koniec pierwszej połowy. Zapraszam po przerwie. 45. min. +4 Atak Rosjan. Dogranie w pole karne, ale żadnemu z graczy ofensywnych nie udało się dojść do tej piłki. 45. min.+3 Carrasco wpadł w pole karne, ograł kilku rywali i uderzył, jednak ponad bramką Szunina. 45. min.+2 Obie drużyny najwyraźniej czekają już na gwizdek sędziego i zejście do szatni. 45.min+1 Cztery minuty doliczone do pierwszej części spotkania. 45. min. Meunier szukał podaniem w szesnastce Lukaku, ale wybijają Rosjanie. Rzut z autu dla Belgów. 43. min. Zmiana u Rosjan. Schodzi Żirkow, za niego Karawajew. 43. min. Próba kontrataku Rosjan, ale dobrze akcję powstrzymują Belgowie. 41. min. Meunier padł w polu karnym, ale sędzia po weryfikacji VAR stwierdził, że faulu nie było. 40. min. Długie dogranie w pole karne Rosjan, ale dobrze wyszedł Szunin. 39. min. Czerwone Diabły kontrolują przebieg spotkania, spychając Rosjan do defensywy. 38. min. Rzut wolny dla Rosjan. Centra na Dziubę, jednak ten zamiast uderzać, zgrywał ją przed bramkę. 36. min. Teraz prostopadłe podanie do Lukaku, ale gracz Interu nie doszedł do piłki. 34. min. Hazard centrował, Szunin wybił piłkę przed siebie i do futbolówki dopadł Meunier. Zawodnik Borussii Dortmund pewnie pokonał bramkarza Rosji i mamy 2:0! 34. min. Meunier! Ależ wejście smoka! 33. min. Dużo strat po obu stronach. 30. min. Kuziajew też nie dokończy spotkania. Za niego Czeryszew. 28. min. Wznawiamy grę. Czerwone Diabły rozgrywają piłkę, ale Rosjanie nie pozwalają im na wejście w pole karne. 27. min. Zmiana w reprezentacji Belgii. Casagne nie jest w stanie kontynuować gry, zastępuje go Meunier. 25. min. Fatalnie wyglądające zderzenie Castagne i Kuziajewa. Obaj zawodnicy leżą na murawie. 24. min. Kolejna kontra Belgów. Carrasco szarżował lewą stroną, jednak zdołał wywalczyć tylko rzut rożny. 23. min. Hazard! Zawodnik Borussii Dortmund dopadł do przypadkowej piłki w polu karnym, ale intuicyjnie jego strzał obronił Szunin. 22. min. Lukaku rozgrywa dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Teraz znowu odgrywał na szesnasty metr do jednego z kolegów, jednak jego podanie nie znalazło adresata. 22. min. Belgowie konstruują atak pozycyjny. 21. min. Lukaku swoją bramkę zadedykował Eriksenowi, z którym gra w Interze:

twitter.com 19. min. Kontra Belgów. Lukaku pomknął środkiem, ale Dżykija dobrze go blokował. Snajper Interu zdołał jeszcze wyłożyć piłkę do Dendonckera, jednak ten uderzał mocno niecelnie. 18. min. Moment dominacji Rosjan. Teraz Ozdojew szukał podaniem w polu karnym Fernandesa. Rzut z autu dla Rosjan. 16. min. Dziuba przyjął piłkę w polu karnym i wyłożył ją Ozdojewowi, jednak strzał piłkarza Zenitu daleko od bramki. 16. min. Podopieczni Stanisława Czerczesowa budują długi atak pozycyjny. Teraz długie podanie na Dziubę, ale belgijscy obrońcy wybijają na aut. 15. min. Fernandes! Zawodnik CSKA Moskwa wypracował sobie pozycję w polu karnym, ale jego strzał głową trafia wprost w Courtoisa. 14. min. Gołowin wpadł w pole karne, ale był dobrze blokowany przez rywali. Rzut rożny dla Rosjan. 12. min. Lukaku w akcji indywidualnej, zwiódł jednego zawodnika i centrował w pole karne, ale dobrze z bramki wyszedł Szunin. 10 min. Dośrodkowanie w pole karne, fatalny błąd popełnił Semenow, który nie trafił w piłkę, co wykorzystał Lukaku. Snajper Interu nie miał problemów z pokonaniem Szunina. 1:0 dla Belgii! 10.min. GOOOOL! Lukaku! 10. min. Ostre wejście Gołowina i od rzutu wolnego zaczną Belgowie. 8. min. Moment spokojniejszej gry. Przy piłce Belgowie, a ich rywale próbują nakładać wysoki pressing. 7. min. Błąd Belgów, do piłki dopadł Dziuba, który próbował dogrywać w szesnastkę, ale powstrzymał go Boyata. Rzut rożny dla Rosjan. 6. min. Carrasco dogrywał płasko w pole karne do Lukaku, jednak snajper Interu nie był w stanie dojść do tego podania. 5. min. Rosjanie grający na własnym stadionie próbują dyktować warunki gry, jednak ich akcjom wciąż brakuje dokładności. 4. min. Sborna atakuje prawym skrzydłem, jednak krótkie podanie Zobnina nie znalazło adresata. 2.min. Początek chaotyczny w wykonaniu obu drużyn. Póki co żaden z zespołów nie jest w stanie utrzymać się dłużej przy piłce. 1.min. Przy piłce Rosjanie, którzy szybko przemieścili się pod bramkę Belgów. Nie udało im się jednak wypracować pozycji strzeleckiej. 21:00 Zaczynamy mecz! 20:58 Za chwilę początek meczu. Tymczasem Finowie prowadzą z Duńczykami 1:0. 20:55 Czas na hymny narodowe! 20:54 Zawodnicy obu drużyn wychodzą już na boisko. 20:53 Tak wyglądają trybuny stadionu w Sankt Petersburgu:

twitter.com 20:47 Początek spotkania już za niecały kwadrans! Tymczasem we wznowionym meczu Dania-Finlandia wciąż jest bezbramkowy remis. 20:44 Podopieczni Roberta Martineza wspierają Christiana Eriksena. Przypomnijmy, Duńczyk dostał ataku serca podczas meczu z Finlandią, ale jego stan zdrowia został już ustabilizowany:

twitter.com 20:40 Belgowie z kolei wybiegli na rozgrzewkę:

twitter.com 20:36 Piłkarze reprezentacji Rosji pojawili się już na stadionie w Sankt Petersburgu:

twitter.com 20:28 Skład reprezentacji Belgii:

twitter.com 20:17 Tymczasem mecz Duńczyków z Finami zostanie wznowiony o godz. 20:30. 20:10 W rozgrywanym wcześniej meczu byliśmy świadkami dramatycznej sytuacji. Są już nowe informacje na temat stanu zdrowia Christiana Eriksena:

sport.wprost.pl 19:55 Początek spotkania o godz. 21, a już niebawem powinniśmy poznać składy obu drużyn.

Zdecydowanym faworytem ostatniego meczu rozgrywanego w sobotę 12 czerwca będą Belgowie. Podopieczni Roberta Martineza na ostatnim mundialu wywalczyli trzecie miejsce, a w swoich szeregach mają zawodników grających w czołowych europejskich klubach.

Euro 2020. Kadra reprezentacji Belgii

Bramkarze: Thibaut Courtois (Real Madryt), Simon Mignolet (Club Brugge), Mats Selz (Strasbourg)

Obrońcy: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Hertha Berlin), Jason Denayer (Lyon), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe), Jan Vertonghen (Benfica)

Pomocnicy: Timothy Castagne (Leicester), Nacer Chadli (Istanbul Basaksehir), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Borussia Dortmund)

Napastnicy: Michy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Stade Rennes), Eden Hazard (Real Madryt), Romelu Lukaku (Inter Mediolan), Dries Mertens (Napoli), Leandro Trossard (Brighton)

Euro 2020. Kadra reprezentacji Rosji

Bramkarze: Jurij Dupin (Rubin Kazań), Matwiej Safonow (FK Krasnodar), Anton Szunin (Dinamo Moskwa)

Obrońcy: Gieorgij Dżykija (Spartak Moskwa), Igor Diveev (CSKA Moskwa), Jurij Żirkow (Zenit), Wiaczesław Karawajew (Zenit), Fiodor Kudriaszow (Antalyaspor), Andriej Semenow (Achmat Grozny), Mario Fernandes (CSKA Moskwa)

Pomocnicy: Dmitrij Barinow (Lokomotiw Moskwa), Rifat Żemaletdinow (Lokomotiw Moskwa), Maksim Mukhin (Lokomotiw Moskwa), Aleksandr Gołowin (AS Monaco), Daniil Fomin (Dinamo Moskwa), Roman Zobnin (Spartak Moskwa), Aleksiej Ionow (FK Krasnodar), Daler Kuziajew (Zenit), Andriej Mostowoj (Zenit), Magomed Ozdojew (Zenit), Denis Makarow (Rubin Kazań), Aleksiej Miranczuk (Atalanta Bergamo), Denis Czeryszew (Valencia)

Napastnicy: Artem Dziuba (Zenit), Anton Zabolotny (Soczi), Aleksandr Sobolew (Spartak Moskwa)

