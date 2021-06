Mecz Dania – Finlandia wznowiony. UEFA wydała oficjalną decyzję

O tym, że mecz Dania-Finlandia został zawieszony, UEFA poinformowała w krótkim komunikacie opublikowanym na Twitterze. W oświadczeniu nie wspomniano jednak o stanie zdrowia Christiana Eriksena, który w 43. minucie spotkania padł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem. Pomocnik Interu Mediolan najpierw był reanimowany na boisku, a później na noszach zniesiono go do szatni. Pierwsze doniesienia z Kopenhagi wskazywały, że lekarzom udało się przywrócić funkcje życiowe piłkarza.

Dania – Finlandia. Co działo się do 43. minuty?

Chociaż to Duńczycy byli zdecydowanym faworytem spotkania, to Finowie nie zamierzali dać zepchnąć się do defensywy. Podopieczni Markku Kanervy odważnie weszli w mecz, próbując swoich sił w ataku. Ich rywale jednak z minuty na minutę podkręcali tempo konstruowania akcji i po obiecującym początku Finowie zostali zamknięci w okolicach własnego pola karnego.

W 15. minucie z numerem Hoejbjerg uderzał piłkę głową, ale Hradecky zdołał sięgnąć piłkę i Duńczycy musieli zadowolić się jedynie rzutem rożnym. Siedem minut później dobrą okazję miał Delaney, który przyjął piłkę w polu karnym i prostym podbiciem uderzył na bramkę. Było to jednak uderzenie na tyle niecelne, że bramkarz Finlandii nie musiał nawet interweniować.

Nowe informacje w sprawie meczu Dania – Finlandia

UEFA podała, że na życzenie zawodników obu drużyn mecz zostanie wznowiony.

