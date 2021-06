Christian Eriksen doznał ataku serca. Kim jest zawodnik reprezentacji Danii?

Christian Eriksen to duński piłkarz reprezentujący obecnie barwy Interu Mediolan. Zawodnik rozpoczął pierwszy mecz mistrzostw Europy przeciwko Finlandii w wyjściowej 11. Około 40. minuty piłkarz padł na murawę, a niedługo potem rozpoczęła się jego reanimacja. UEFA podaje, że zawodnik został przetransportowany do szpitala, a jego stan jest ustabilizowany. Eriksen miał atak serca. Na razie nie ma oficjalnego komunikatu dotyczącego tego, czy mecz będzie kontynuowany.

Christian Eriksen – sylwetka zawodnika

Christian Eriksen rozpoczął swoją profesjonalną karierę w Ajaksie Amsterdam. W 2013 roku przeniósł się do Tottenhamu, skąd odszedł dopiero siedem lat później. Duńczyk następnie trafił do Interu Mediolan, gdzie w 2021 roku podniósł swój pierwszy puchar za zwycięstwo ligi krajowej (Serie A). Inter zdetronizował tym samym Juventus, który zdobywał mistrzostwo Włoch aż dziewięć lat z rzędu. Zawodnik rozegrał w tym sezonie klubowym prawie 1700 minut. W 34 meczach strzelił cztery bramki. W reprezentacji Danii debiutował w 2010 roku, do tej pory ma na swoim koncie ponad 100 występów w narodowych barwach. Strzelił podczas nich 36 bramek

