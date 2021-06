Reprezentacja Polski wspiera Eriksena. „Jesteśmy z Tobą”

„Są w życiu ważniejsze rzeczy niż piłka nożna. Christian Eriksen, myślami jesteśmy z Tobą!” – czytamy na twitterowym profilu Łączy nas piłka, czyli oficjalnym koncie polskiej reprezentacji. Przypomnijmy, Duńczyk upadł na murawę podczas meczu Euro 2020 z Finlandią, a zawodnikowi od razu udzielono pomocy medycznej.

Co działo się do 43. minuty meczu Dania-Finlandia?

Chociaż to Duńczycy byli zdecydowanym faworytem spotkania, to Finowie nie zamierzali dać zepchnąć się do defensywy. Podopieczni Markku Kanervy odważnie weszli w mecz, próbując swoich sił w ataku. Ich rywale jednak z minuty na minutę podkręcali tempo konstruowania akcji i po obiecującym początku Finowie zostali zamknięci w okolicach własnego pola karnego.

W 15. minucie z numerem Hoejbjerg uderzał piłkę głową, ale Hradecky zdołał sięgnąć piłkę i Duńczycy musieli zadowolić się jedynie rzutem rożnym. Siedem minut później dobrą okazję miał Delaney, który przyjął piłkę w polu karnym i prostym podbiciem uderzył na bramkę. Było to jednak uderzenie na tyle niecelne, że bramkarz Finlandii nie musiał nawet interweniować.

