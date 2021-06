Euro 2020. Christian Eriksen dostał ataku serca. Wspiera go cały piłkarski świat

Nie tak miał wyglądać mecz pomiędzy Danią a Finlandią. Około 40. minuty na murawę padł Christian Eriksen. Konieczna była reanimacja zawodnika Interu Mediolan. Okazało się, że doznał on ataku serca. Po 15 minutach akcji ratunkowej Duńczyk został zniesiony z boiska na noszach. Kiedy transportowano go do szpitala, był już przytomny.

Ludzie i organizacje świata sportu nie pozostali obojętni wobec fatalnej sytuacji Christiana Eriksena. Po reanimacji piłkarza w internecie zawrzało. W stronę duńskiego zawodnika spłynęło dużo ciepłych słów, pełnych nadziei, że wszystko będzie dobrze. Poniżej prezentujemy niektóre z postów nawiązujących do stanu zdrowia Eriksena, jakie zostały opublikowane na Twitterze.

Łączy Nas Piłka



Marcin Gortat



Inter Mediolan



Obecny klub Eriksena pisze „Do boju, Chris. Myślimy o tobie”



Jack Grealish



Tak zawodnik Aston Villi, reprezentant Anglii Jack Grealish zareagował na wydarzenia związane z atakiem serca Eriksena.



Alisson Becker



Bramkarz Liverpoolu Alisson Becker modli się za zdrowie duńskiego piłkarza



Ozan Kabak



Swoje zmartwienie wyraził również turecki obrońca, który spędził ostatnie pół sezonu w Liverpoolu.



Jadon Sancho



Didier Drogba



Fiński Związek Piłki Nożnej



Fiński Związek Piłki Nożnej również wspiera Eriksena



Tottenham



Tottenham to były klub Eriksena. Duński zawodnik spędził w nim siedem lat.



Premier League



Cała liga angielska myślami z Christianem Eriksenem.

