Lukaku zdobył bramkę i zadedykował ją Eriksenowi! Co wykrzyczał do kamery?

Romelu Lukaku, piłkarz reprezentacji Belgii, który na co dzień gra z Christianem Eriksenem we włoskim klubie Inter Mediolan, po zdobyciu bramki w meczu z Rosją, wykrzyczał do kamery słowa wsparcia dla reprezentanta Danii.