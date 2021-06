„Lewy” napisał do Eriksena. Piłkarz miał atak serca podczas meczu

W sobotę 12 czerwca, podczas pierwszego meczu fazy grupowej Euro 2020 w grupie B, Christian Eriksen, zawodnik reprezentacji Danii, padł na murawę bez kontaktu z przeciwnikiem. Przez kilkanaście minut zespół medyczny walczył o życie piłkarza. W końcu odzyskał przytomność i został przewieziony do szpitala. Już wiemy, że doznał on ataku serca, a jego stan opisywany jest jako stabilny.

Reprezentanta Danii wspiera cały piłkarski świat. Życzenia zdrowia posypały się między innymi od innych piłkarzy. Romelu Lukaku, piłkarz reprezentacji Belgii, który na co dzień gra z Christianem Eriksenem we włoskim klubie Inter Mediolan, po zdobyciu bramki w meczu z Rosją, wykrzyczał do kamery, że kocha Eriksena i ten „ma być silny”.

Lewy o sytuacji podczas meczu Dania – Finlandia

Długo nie trzeba było czekać też na reakcję Roberta Lewandowskiego. Wpis reprezentanta Polski bije rekordy popularności – zebrał 1,5 tys. „podań dalej”, 23,7 tys. „serduszek” i 178 komentarzy.

„Oglądanie tych scen podczas meczu Dania – Finlandia na Euro 2020 było dla nas wszystkich niepokojące. Miło słyszeć, że Christian Eriksen jest w stabilnym stanie. Szybkiego powrotu do zdrowia, @ChrisEriksen8!” – napisał kapitan polskiej drużyny.

Rzecznik reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski przekazał wcześniej, że polscy piłkarze nie widzieli sytuacji z reanimacją Eriksena „na żywo” w telewizji, ponieważ mieli wtedy odprawę.

