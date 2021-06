Austria – Macedonia Północna. Kiedy i gdzie oglądać spotkanie?

Mecz pomiędzy Austrią a Macedonią Północną to pierwsze spotkanie rozgrywane w ramach grupy C. Piłkarze zagrają na stadionie Arena Nationala w Bukareszcie. Potyczka na rumuńskiej ziemi zostanie poprowadzony przez sędziego Andreasa Ekberga ze Szwecji, dla którego jest to pierwsza impreza tej rangi międzynarodowej (wcześniej w karierze sędziował pięć spotkań Ligi Mistrzów i 16 Ligi Europy). Dla Macedonii Północnej spotkanie z 13 czerwca będzie premierowym występem na mistrzostwach Europy w historii.

Austria – Macedonia Północna. Transmisja TV i godzina

Mecz pomiędzy Austrią i Macedonią Północną odbędzie się w niedzielę 13 czerwca o godzinie 18. Spotkanie będzie można oglądać na TVP 2, TVP Sport i sport.tvp.pl. Po tym widowisku na kibiców czeka jeszcze jeden piłkarski spektakl: Holandia – Ukraina.

Euro 2020. Terminarz grupy C

13 czerwca: Austria – Macedonia Północna (18:00), Holandia – Ukraina (21:00)



Austria – Macedonia Północna (18:00), Holandia – Ukraina (21:00) 17 czerwca: Ukraina – Macedonia Północna (15:00), Holandia – Austria (21:00)



Ukraina – Macedonia Północna (15:00), Holandia – Austria (21:00) 21 czerwca: Macedonia Północna – Holandia (18:00), Ukraina – Austria (18:00)

