Trener w ogniu krytyki i zwieńczenie kariery legendy. Austria i Macedonia Płn. w meczu Euro 2020

Istnieje duża szansa, że sukces Austriaków czy Macedończyków może się spełnić tylko kosztem drużyny przeciwnej. Los skojarzył ze sobą te drużyny już w pierwszej kolejce fazy grupowej mistrzostw, co może mieć niebagatelny wpływ na ich dalszą przyszłość w tegorocznym turnieju.

Austria – Macedonia na Euro 2020. Argumenty po stronie Austriaków

Teoretycznie to drużyna prowadzona przez Franco Fodę powinna dziś zwyciężyć i to w cuglach. Ma ku temu bowiem mnóstwo argumentów, a ten najbardziej prozaiczny to po prostu silniejszy skład. Oczywiście klasy zawodników pokroju Elijafa Elmasa (Napoli), Enisa Bardhiegio (Levante) czy Ezgjana Alioskiego (Leeds United) lekceważyć nie należy, ale na papierze to wciąż Austria zdaje się o jedną lub dwie klasy lepsza. Pokazała to też w eliminacjach, dwukrotnie pokonując w nich Macedończyków - najpierw 4:1, a potem 2:1. Ci zaś dostali się na turniej głównie dzięki zmianom w regulaminie i Lidze Narodów, wygrywając rywalizację w dywizji D.

Selekcjoner Austrii drużyny miał duży komfort i skorzystał z możliwości powołania wszystkich swoich największych gwiazd. Nawet jeśli niektóre w ostatnim czasie miały mniejszy udział w życiu drużyny. Kimś takim jest na przykład Marko Arnautović, który na co dzień gra w lidze chińskiej i w związku z pandemią koronawirusa nie mógł pojawiać się na poszczególnych zgrupowaniach. Poza tym wszyscy znamy klasę Davida Alaby czy Marcela Sabitzera, klasie takich graczy jak Valentino Lazaro czy Aleksandar Dragović też nie należy zaprzeczać.

Austria – Macedonia. Ukoronować Gorana Pandeva

Jednym z najważniejszych wątków pobocznych dla reprezentacji Macedonii jest też swoiste ukoronowanie Gorana Pandeva. Najlepszy strzelec w historii Czerwonych Lwów (37 goli) ma już 38 lat i zapowiedział, że tuż po turnieju kończy karierę zawodniczą. Dlatego zarówno jemu, jak i jego kolegom zależy na dobrym wyniku na Euro 2020.

Zwłaszcza że Pandev zrobił wiele dobrego dla macedońskiego futbolu – po latach słusznego konfliktu z tamtejszą federacją piłkarską wrócił do kadry, a przy okazji założył też własną akademię piłkarską, widząc, jak bardzo w jego ojczyźnie kuleje szkolenie młodzieży. Zawodnicy z jego szkółki powoli zaczynają osiągać pierwsze sukcesy, ale ogólny poziom futbolu w Macedonii jest na bardzo niskim poziomie. Goran Pandev to pierwszy duży wyjątek od reguły, a szczytem jego kariery był okres gry w Interze Mediolan, z którym nawet wygrał Ligę Mistrzów za kadencji Jose Mourinho.

Austria – Macedonia. Franco Foda w ogniu krytyki

W środowym starciu Macedonia może skorzystać na niektórych słabościach swoich przeciwników. Zespół austriacki ma bowiem pewne skazy, które mogą rzutować na wyniki drużyny podczas turnieju. Kilku ważnych zawodników – Konrad Laimer, Christoph Baumgartner, Julian Baumgartlinger – w ostatnim czasie leczyło kontuzje i nie wiadomo, w jakiej formie będą. Do tego selekcjoner krytykowany jest za pomijanie zawodników z rodzimej ligi, mimo ich niewątpliwego talentu i zbyt duże przywiązanie do poszczególnych nazwisk, bez względu na formę piłkarzy.

Czy to zaważy na wyniku w meczu z Macedonią Północną? Przekonamy się 13 czerwca o godzinie 18:00. Mecz będzie można obejrzeć w TVP 1, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl

