„Kiedy podbiegliśmy, jeszcze oddychał”. Lekarz, który ratował Eriksena, opowiada o chwilach grozy

Była 43. minuta pierwszej części spotkania rozgrywanego w grupie B. Drużyna Kaspera Hjulmanda rozgrywała swoją akcję, gdy nagle z sił opadł jej lider, Christian Eriksen. Po chwili okazało się, że potrzebna jest akcja reanimacyjna oraz zastosowanie elektrowstrząsów, aby uratować życie piłkarza. O chwilach grozy tuż po zakończeniu spotkania opowiadał lekarz Martin Boesen na pomeczowej konferencji prasowej.

Euro 2020. Lekarz reprezentacji Danii opowiada o ratowaniu Christiana Eriksena

– Stracił przytomność. Kiedy dotarliśmy do niego wraz z resztą sztabu, jeszcze oddychał. Czuliśmy jego puls, ale to szybko zmieniło się, więc musieliśmy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomoc dla Christiana nadeszła bardzo szybko ze strony zespołu medycznego, a my zrobiliśmy to, co należało, aby przywrócić go do życia. Potem jeszcze rozmawiał ze mną, zanim został zabrany do szpitala – mówił doktor, cytowany przez BBC.

– To było straszne, ale uratowanie Eriksena to zasługa zespołu ratowników, którzy wykonali niesamowitą pracę. Podobało mi się, jak koledzy z drużyny zebrali się wokół niego, by chronić go w tym trudnym momencie. Mam nadzieję, że Christianowi wszystko się ułoży i wyjdzie z tego

Póki co nie pojawiły się żadne nowe informacje na temat stanu zdrowia duńskiego zawodnika. Wiadomo jednak, że jego stan jest stabilny, a sam piłkarz rozmawiał już nawet z kolegami z zespołu oraz swoją rodziną.

