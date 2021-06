„Zatrzymanie akcji serca”, „wrócił po pierwszym wstrząsie”. Kulisy dramatycznej walki o życie Eriksena

Dramat duńskiego zawodnika rozegrał się w 43. minucie sobotniego meczu Dania – Finlandia. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy Christian Eriksen padł nagle na boisko. Przez kilkanaście minut zespół medyczny udzielał mu pierwszej pomocy. Następnie przytomnego już zawodnika przetransportowano do szpitala. Tam Eriksen odbył krótką wideorozmowę z kolegami z drużyny. Mecz ostatecznie dokończono jeszcze tego samego dnia, a Finlandia zwyciężyła z Danią 1:0.

Zatrzymanie akcji serca Christiana Eriksena

Od wczoraj pojawiają się kolejne nowe informacje o stanie zdrowia zawodnika, który – jak informowano oficjalnie – przeszedł atak serca. O tym, co działo się na boisku i później, opowiedział lekarz reprezentacji Danii Morten Boesen. – Praktycznie już go nie było. Przeprowadziliśmy resuscytację, to było zatrzymanie akcji serca – relacjonował medyk.

– Jak blisko byliśmy tego, żeby go stracić? Nie wiem, ale wrócił do nas po pierwszym wstrząsie przy użyciu defibrylatora, więc dość szybko – mówił Boesen. Jak wskazał, zespół medyczny nie ustalił jeszcze, co bezpośrednio doprowadziło do tak poważnej zapaści piłkarza. – Badania, które do tej pory wykonaliśmy, wyglądają dobrze. Nie mamy wyjaśnienia, co się stało – przyznał lekarz.

Christian Eriksen w szpitalu. Nowe informacje

Christian Eriksen nadal przebywa w szpitalu, gdzie poddawany jest dalszym badaniom. Jego stan określany jest jako stabilny. „Dziś rano rozmawialiśmy z Christianem, którzy przesłał pozdrowienia dla kolegów z drużyny. Zespół i personel reprezentacji otrzymał pomoc kryzysową i nadal będzie się wspierał nawzajem po wczorajszym incydencie” – czytamy w oświadczeniu sztabu.

Trener Danii: Eriksen jest w dobrym nastroju

Z piłkarzem rozmawiał także trener Kasper Hjulmand. Z jego relacji wynika, że Eriksen nie pamięta zbyt wiele z momentu, w którym dostał ataku serca. Szkoleniowiec przekazał także pocieszające słowa od zawodnika. – Myślę, że Ty czujesz się dziś gorzej niż ja – miał powiedzieć do niego piłkarz. – Chłopaki, ja czuję się tak, jakbym miał iść zaraz trenować – żartował 29-latek. Hjulmand podkreślił, że mimo dramatycznych przeżyć Eriksen jest w dobrym nastroju i dobrym stanie fizycznym, co stanowi ogromną ulgę dla całego zespołu.

Czytaj też:

Dlaczego Duńczycy dokończyli mecz po dramacie Eriksena? Dużego wyboru nie mieli