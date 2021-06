Sousa o tym, jak ma grać jego reprezentacja: Chcemy być pozytywni, agresywni

Na samym początku konferencji selekcjoner Paulo Sousa zapewnił, że wszyscy obecni w Sankt-Petersburgu zawodnicy są zdrowi i gotowi do meczu. Pytany o to, kiedy zakończy się „proces”, o którym tak często powtarza, odpowiedział nie wprost. – Proces nigdy się nie kończy, to ciągły wzrost – mówił. Dodał też kilka zdań, w których opisał swój pomysł na grę reprezentacji Polski.

– Chcemy być pozytywnym bohaterem, chcemy tworzyć sytuacje przez trzy korytarze na boisku: skrzydła i centrum. Mamy dobre statystyki, brakuje nam kluczowych punktów w strefach, w których chcemy robić różnicę. Zachęcamy do tego bo to coś zależnego od graczy – mówił.

– Chcemy być agresywni w różnych blokach: wysokim, środkowym, niskim. Chcemy bronić lepiej i lepiej. Nie chcemy puszczać zbyt wielu bramek w trakcie 90 minut. W tym chcemy się poprawić. Jestem całkiem pewny, że w jutrzejszym meczu i najbliższej przyszłości możemy być silniejsi niż byliśmy do tej pory – zaznaczał.

Czytaj też:

Euro 2020. Polacy wylądowali w Sankt-Petersburgu. Tak witano ich przed hotelem