Austria – Macedonia Płn. Pierwszy triumf Austriaków w historii ich występów na mistrzostwach Europy

Faworytami drugiego meczu grupy C w Euro 2020 byli Austriacy, ponieważ mierzył się z jedną z najsłabszych drużyn tegorocznych rozgrywek o prymat na Starym Kontynencie. Mimo pewnych problemów ostatecznie udało im się zwyciężyć 3:1.

Euro 2020. Austria – Macedonia Północna. Jaki wynik?

Od samego początku to Austria stwarzała większe zagrożenie pod bramką przeciwnika i w końcu objęła prowadzenie w 18. minucie. Strzelcem gola był Stefan Laimer, który wykorzystał błąd Visara Musliu, ponieważ ten złamał linię spalonego. Gracz RB Lipsk wykończył dośrodkowanie efektownym strzałem z powietrza, pokonując Stołe Dimitrievskiego z ostrego kąta. Chwilę później bliski podwyższenia wyniku był Kalajdzić, jednak z bliskiej odległości trafił wprost w bramkarza.

Niespełna dziesięć minut później Macedonia wyrównała. Wydawało się, że sytuacja jest już zażegnana, gdy piłkę złapał Daniel Bachmann. Ułamek sekundy później golkiper wypuścił jednak piłkę z rąk, a Goran Pandev umieścił ją w pustej bramce. Mimo iż oba zespoły stworzyły sobie jeszcze kilka dogodnych sytuacji, wynik ten utrzymał się do końca pierwszej połowy

Austria – Macedonia Północna na Euro 2020. Historyczna wygrana

Im dłużej trwał mecz, tym Macedończycy bardziej gubili się we własnej grze, co skutkowało groźnymi stratami na własnej połowie. To oni jednak jako pierwsi mieli dogodną okazję do podwyższenia wyniku. Nikolov zepsuł jednak sytuację sam na sam z bramkarzem Austrii z 63. minuty.

Później błyszczeć zaczął Michael Gregoritsch, choć jego pierwszy groźny strzał głową wybronił Dimitrievski. Niespełna kwadrans później ten sam napastnik dopiął swego i trafił do siatki. Tym razem dośrodkowywał David Alaba, a krycie zgubił Velkovski. W samej końcówce spotkania Macedonię dobił Marko Arnautović, po fatalnym błędzie Egzon Bejtulaia, który tak niefortunnie interweniował, że napastnik wyszedł sam na sam z bramkarzem. W doliczonym czasie gry Laimer był bliski zdobycia bramki na 4:1, ale Dimitrievski nie dał się nabrać na jego zwód.

