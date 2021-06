Eriksen zabrał głos ze szpitala. Poruszające słowa w stronę kibiców

Christian Eriksen zabrał głos w szpitalu ws. swojego zasłabnięcia na jednym z meczów Euro. Duńczyk zapewnił, że się nie podda i chce zrozumieć, co się stało. Podziękował również za to, co dla niego zrobiono.

Christian Eriksen podczas 43. minuty meczu Dania – Finlandia na Euro 2020 upadł na murawę. Zawodnicy od razu wezwali służby medyczne, które błyskawicznie pojawiły się na płycie boiska. Gracz Interu Mediolan odzyskał świadomość jeszcze na murawie, ale został zabrany do szpitala. Eriksen rozmawiał m.in. ze swoimi kolegami z boiska. Poprosił ich o dokończenie meczu. Euro 2020. Christian Eriksen zabrał głos ze szpitala Teraz Duńczyk udzielił krótkiego komentarza włoskiej gazecie „La Gazzetta dello Sport”, gdzie skomentował sobotnie zajście ze swoim udziałem. „Dziękuję, nie poddam się. Teraz czuję się lepiej, ale chcę zrozumieć, co się stało. Chcę podziękować wszystkim za to, co dla mnie zrobiliście” – powiedział Eriksen za pośrednictwem swojego agenta Martina Schootsa. Menedżer zawodnika, cytowany przez niemiecką agencję prasową DPA dodał, że na drugi dzień po zdarzeniu gracz mistrza Włoch „był szczęśliwy, bo widział wokół siebie wiele kochającym go osób”. Schoots relacjonuje, że Eriksen musi odpocząć i pozostanie pod obserwacją lekarzy do wtorku. Duńczyk chce kibicować swoim kolegom podczas meczu z Danią. 29-latka w szpitalu odwiedził kolega z drużyny Kasper Schmeichel. Euro 2020. Jaki stan zdrowia gracza reprezentacji Danii Badania wykazały, że gracz reprezentacji Danii przeszedł zawał serca. – Przeprowadziliśmy resuscytację, to było zatrzymanie akcji serca. Odzyskaliśmy go po jednej defibrylacji – tłumaczył lekarz duńskiej kadry Morten Boesen. Kolejne badania, którym został poddany Eriksen, wyglądają dobrze, ale wciąż nie jest znana przyczyna zasłabnięcia piłkarza. Lekarz Interu Mediolan Piero Volpi tłumaczył AFP, że testy wykonywane we włoskim klubie oraz poprzednim zespole 29-latka Tottenhamie Hotspur, nie wykazały powodów do niepokoju. Pojawiły się głosy, że po zdarzeniu z Euro 2020 Eriksen nie będzie mógł już dalej grać w piłkę. Dyrektor Interu Giuseppe Marotta podkreślił, że Duńczyk nie był szczepiony i nie przechorowywał koronawirusa. Czytaj też:

Eriksen po Euro 2020 skończy karierę? Były lekarz zawodnika z brutalną diagnozą