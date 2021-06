Polacy przed meczem ze Słowacją trenowali w hotelu. W roli głównej Lewandowski

Polacy już w poniedziałek o godz. 18 zmierzą się ze Słowacją w swoim pierwszym meczu Euro 2020. Biało-Czerwoni dzień przed spotkaniem zameldowali się w hotelu w Sankt Petersburgu, gdzie spędzają ostatnie godziny przed walką o punkty.

Na twitterowym profilu Łączy nas piłka pojawiły się nagrania z treningu aktywacyjnego, który zorganizowano właśnie w jednej z sal hotelowych. „Jak widać, nie było łatwo” – brzmi podpis, a na filmiku widać Roberta Lewandowskiego, który najpierw podbija piłkę, a później podaje ją do siedzących na podłodze kolegów.

Biało-Czerwonym szło bezbłędnie aż do momentu, gdy kapitan kadry podał piłkę do Karola Linettego. Zawodnik Torino miał problem z przyjęciem futbolówki, przez co cała „zabawa” musiała zacząć się od nowa. Później piłkarze rozciągali się na matach oraz wymieniali podania uważając przy tym, by nie zbić hotelowych żyrandoli.

Euro 2020. Polska – Słowacja. Gdzie obejrzeć mecz?

Przypomnijmy, mecz Polska – Słowacja rozpocznie się w poniedziałek 14 czerwca o godz. 18. Spotkanie będzie dostępny na antenie TVP1, a relację NA ŻYWO poprowadzimy w serwisie Wprost.pl.

