NA ŻYWO: Polska - Słowacja. Biało-Czerwoni ruszają w bój na Euro 2020

17:27 Piątek trzyma kciuki za kolegów. Wielka szkoda, że nie może dziś wspierać naszych z ławki



twitter.com 17:25 Nawet sobie tak nie żartujcie!



twitter.com 17:22 Kilka słów od prezesa PZPN przed meczem Polska - Słowacja



Boniek zabrał głos przed meczem Polska-Słowacja. „W piłce trzeba być odważnym” 17:20 Neutralni kibice liczą na dobry występ Lewandowskiego. Pokaże dziś "światową klasę"?



twitter.com 17:17 Co do tego, zgadzamy się chyba wszyscy:



twitter.com 17:16 Twitter i dziennikarze w studiu TVP nie przestają kwestionować obecności Karola Linettego w pierwszym składzie. Są jednak głosy, próbujące uzasadnić występ tego pomocnika od pierwszej minuty.



twitter.com 17:15 Mateusz Borek: Poza Paulo Sousą i jego sztabem nikt by nie wymyślił Linettego w pierwszym składzie. 17:12 Spójrzmy na skład Słowacji. W ataku Hamsik i Duda:



twitter.com 17:06 Naszych zawodników wspierają też ci, którzy ostatecznie nie pojechali na Euro 2020



Polska – Słowacja. Piłkarze otrzymali wsparcie od nieobecnych kolegów. „Jesteśmy z wami Panowie” 17:05 Sympatyczny gest piłkarzy z Łęcznej



twitter.com 16:55 twitter.com 16:50 Czy ten skład da nam zwycięstwo nad reprezentacją Słowacji?

Przypominamy, że Olaf może coś w tej kwestii podpowiedzieć:



Kto wygra mecz Polska – Słowacja? Alpaka Olaf wytypowała dla nas rezultat 16:40 Poznaliśmy skład, w jakim od pierwszej minuty zagra reprezentacja Polski!



twitter.com 16:40 Od pierwszej minuty w meczu ze Słowacją zagra Karol Linetty. To chyba największe zaskoczenie ze strony trenera Paulo Sousy. 16:40 Na szczęście na otwarcie turnieju zdążył wykurować się Jan Bednarek. Miejmy nadzieje, że będzie w stanie rozegrać pełne 90 minut.

Polska i Słowacja w poniedziałek 14 czerwca na stadionie w Sankt-Petersburgu zaczynają zmagania na Euro 2020. Mecz tych dwóch drużyn będzie pierwszym starciem na mistrzostwach Europy w grupie E i jednocześnie pierwszym sprawdzianem Biało-Czerwonych w tym turnieju. Oprócz nas o awans z tej grupy walczy jeszcze Hiszpania i Szwecja, dlatego trudno ukrywać, że już pierwszy mecz może zadecydować o być albo nie być naszej reprezentacji. Słowacja na papierze sprawia wrażenie drużyny najłatwiejszej do pokonania.

Euro 2020. Polska - Słowacja. Gwiazdy obu zespołów

Składowe części reprezentacji Polski stawiają nas w gronie faworytów do wyjścia z grupy, a może nawet do końcowego sukcesu na Euro 2020. Lewandowski, Krychowiak, Szczęsny lub Fabiański – to gracze światowej klasy. Do tego Zieliński, Bereszyński, Klich i Bednarek – jeśli oczywiście będzie zdrowy. Z pewnością mamy drużynę, której zazdrości nam niejeden kibic w Europie.

Jednocześnie nie wolno lekceważyć Słowacji, która ma w składzie tak doświadczonych zawodników jak Marek Hamsik, Milan Skriniar, Martin Skrtel czy Robert Mak. Nieobce kibicom są też nazwiska Ondreja Dudy, Martina Dubravki, Stanislava Lobotki czy Petera Pekarika.

Euro 2020. Polska – Słowacja. Mecz otwarcia, mecz o wszystko

Większość kibiców i ekspertów - a potwierdzają to jeszcze kursy u bukmacherów - postrzega Słowację jako najsłabszy zespół w grupie E. Jeśli więc Polacy mają gdzieś szukać punktów potrzebnych do awansu, to prędzej z tym przeciwnikiem, niż z zawsze mocnymi Hiszpanami czy solidnymi Szwedami.

Mecz otwarcia warto też potraktować jak mecz o wszystko, pamiętając dotychczasowe występy Biało-Czerwonych na dużych turniejach w ostatnich dwóch dekadach. Jeśli nie wygrywali pierwszego meczu, to nie wychodzili z grupy. Z pewnością sukces dodałby też podopiecznym trenera Sousy nieco wiary w siebie i pozwolił nabrać rozpędu. Historia z Euro 2020 pokazała, że w takich wypadkach Polacy potrafią zaskoczyć niejednego przeciwnika.

Czytaj też:

Sousa: Dla mnie to podwójna odpowiedzialność, bo nie jestem Polakiem. Ale czuję jak Polak