Polska - Słowacja. Biało-Czerwoni przegrali na start zmagań w Euro 2020

Koniec! Polska niestety przegrywa ze Słowacją 1:2 90 min. +4 Świderski! Niestety w bramkarza. 90 min. +3 Kolejna wrzutka Puchacza. Tym razem zablokowana. 90 min. +2 Schodzi Ondrej Duda. W jego miejsce Jan Gregus. 90 min. +1 Bramkarz Słowacji nawet nie drgnął. Cała obrona stała jak wryta. Polak najpierw nie trafił w piłkę, a przy dobitce nieznacznie obok słupka. To powinien być gol! 90 min. +1 BEDNAREK!!! Obok bramki! 90 min. Kolejny rzut wolny dla reprezentacji Polski. Może teraz! 90 min. Kolejny atak Polaków, kolejne wybicie. Nasz zespół próbuje, trzeba im to przyznać. 89 min. Po rzucie rożnym Polacy bardzo bliscy gola!! Glik nie sięgnął piłki, która przemierzyła całe pole karne Dubravki. To mogła być bramka! 88 min. Ciekawa sytuacja. Piłka po rykoszecie nieznacznie minęła poprzeczkę bramki Słowacji. 87 min. Słowacy również zmieniają podwójnie. Za Roberta Maka - Tomas Suslov. 87 min. Zmiany też w ekipie Słowacji. Schodzi Lukas Haraslin, za niego Michal Duris. 86 min. To koniec meczu także dla Piotra Zielińskiego. Za niego Karol Swiderski. Trener Paulo Sousa stawia wszystko na jedną kartę! 86 min. Schodzi Mateusz Klich, w jego miejsce Jakub Moder. 85 min. Dobre dośrodkowanie, walka o piłkę w polu karnym Słowacji, odbitą piłkę uderzał jeszcze Puchacz, ale mimo silnego uderzenia, piłka poszybowała ponad bramką! 84 min. Do wejścia na boisko szykowany Jakub Moder. Czy zdoła wpłynąć jeszcze na losy tego spotkania? 84 min. Podobnie Frankowski, tylko po przeciwnej stronie boiska. Sfaulował w ataku Skriniara, zupełnie niepotrzebnie. 83 min. Puchacz niepotrzebnie fauluje przy linii bocznej. Na szczęście Słowacy szybko oddają piłkę i znów Biało-Czerwoni mogą konstruować swoje akcje. 82 min. Zieliński fauluje Ondreja Dudę, zanim zdąży rozpocząć kontrę swojego zespołu. 82 min. Wrzutkę wybijają Słowacy, próbę ponownego wrzucenia psuje jednak Jóźwiak. 81 min. Rzut wolny dla Polski. Jedna z niewielu szans dla naszego zespołu. 80 min. Z boiska schodzi też kontuzjowany Peter Pekarik. Za niego Martin Koscelnik. 79 min. Schodzi Jakub Hromada, w jego miejsce Patrik Hrosovsky. 78 min. Puchacz ratuje nasz zespół. Słowacki zawodnik prawie wychodził sam na sam z naszym bramkarzem! Tymoteusz zablokował piłkę w ostatniej chwili. 77 min. Rzut wolny dla Polski. Zieliński do Bednarka, ten zgrywał pod bramkę, ale żaden z kolegów nie ruszył na tę piłkę. 76 min. Klich mobilizuje kolegów i mimo zmęczenia napędza kolejną akcję. Przeciwnik powstrzymuje go dopiero faulem. 75 min. Słowacy znów nie spiszą się z konstruowaniem akcji. Podają pomiędzy obrońcami, wciągając przeciwników na swoją połowę. Mądrze gospodarują siłami, co nie wróży dobrze Polsce. 74 min. Trener Sousa zdecydował się na podwójną zmianę. Schodzi też Maciej Rybus. W jego miejsce Tymoteusz Puchacz. 74 min. Na boisku melduje się Przemysław Frankowski. Schodzi zdobywca gola dla Polski, Karol Linetty. 73 min. Słowacy długo wymieniają piłkę, licząc na zmęczenie Biało-Czerwonych. Przechwytuje dopiero Kamil Glik. Niestety Lewandowski źle podaje do Rybusa i traci piłkę. 72 min. 57 do 43 proc. przewagi w posiadaniu piłki dla Polski 71 min. Próba Polaków. Jeszcze mają siły, jeszcze chcą odwrócić losy tego spotkania. Dośrodkowanie Linettego nie dociera jednak do kolegi. 70 min. Strzelcem gola środkowy obrońca Słowacji, Milan Skriniar. Uderzył mocno i celnie piłkę, która po rzucie rożnym spadał mu pod nogę. 69 min. Niestety, gol dla Słowacji! 68 min. Kucka długo prowadził piłkę, po czym odegrał do Haraslina. Ten uderzył mocno, trafiając jedynie w boczną siatkę! 66 min. Słowacy teraz długo przy piłce. Nie wygląda jednak na to, by dobrze czuli się w ataku pozycyjnym. Trzeba cieszyć się z faktu, że nie ponawiają dynamicznych wejść w nasze pole karne. 65 min. Duda dynamicznie wbiegał w polskie pole karne. Na nasze szczęście nie dobiegł do tej piłki. To było groźne! 64 min. Rzut wolny na szczęście niewykorzystany przez Słowaków. Przeciwnik nadal posiada jednak piłkę. 63 min. Od 62 minuty gramy w dziesiątkę! 62 min. Krychowiak łapie drugą żółtą kartkę. 62 min. Ważna interwencja Bednarka, nie pozwolił przeciwnikowi napędzić akcji. 61 min. Kolejny pojedynek Lewandowskiego ze Skriniarem i tylko aut dla Polski. Namęczy się nasz kapitan z obrońcą Interu. 60 min. Słowacy atakują lewą stroną, ale Bereszyński nie pozwala przedrzeć się po jego skrzydle. 59 min. Szybkie rozegranie. Tym razem jednak dośrodkowanie za mocne. Szkoda. 59 min. Zieliński dorzucał, ale piłka wybita i kolejny rzut rożny. 58 min. Rzut wolny dla Polski z dogodnej pozycji do strzału. Uderzał Robert Lewandowski, ale piłka odbiła się od muru na rzut rożny. 57 min. Rybus bardzo aktywnie, niestety też nieco zbyt agresywnie. Po raz kolejny fauluje w ataku. 57 min. Linetty ciekawie próbował, ale ostatecznie tylko rzut z autu dla Polski. Trener Sousa miał nosa, wypuszczając go na boisko od pierwszej minuty. 56 min. Lewandowski świetnie wypuścił Rybusa, ten jednak pośliznął się i stracił rozpęd. Na szczęście wstał i oddał kolegom do tyłu. 55 min. Jóźwiak nie zrozumiał się z kolegą i stracił piłką. Atakują Słowacy, na szczęście na miejscu był Jan Bednarek. 54 min. Hamsik wypuścił Maka, ten jednak na wyraźnym spalonym. Przy piłce znów Polacy. 54 min. Haraslin ścinał do środka, nasi obrońcy zostawili mu trochę miejsca. Jego strzał na nasze szczęście również niecelny. 53 min. Zieliński z łatwością oszukał obrońcę i celnie dograł do Glika. Ten jednak głową uderzył ponad bramką Dubravki! 52 min. Jóźwiak dobrze w obronie. Tuż po odbiorze napędza kolejną akcję i wywalczył rzut rożny dla naszego zespołu. 52 min. Słowacy wyraźnie zdenerwowani, pokrzykują na siebie nawzajem, mobilizując się do lepszej gry. 51 min. Klich do Linettego, instynktowny strzał naszego zawodnika, ale zbyt lekko! 49 min. Kolejny atak Polaków przerywa Milan Skriniar. Gracz Interu trzyma w ryzach rozsypującą się defensywę naszych rywali. 48 min. Polacy z nową nadzieją rzucili się na zaskoczonych Słowaków. 47 min. Karol Linetty daje nadzieję na pozytywny wynik! 46 min. Gol dla Polski!!!!!!! 45 min. Zaczynamy drugą połowę. Oby poszło nam lepiej. Komentatorzy ostro krytykują Jóźwiaka, ale to chyba Lewandowski najbardziej zawiódł w pierwszej połowie.



twitter.com 45 min. +2 Koniec pierwszej połowy! 45 min. +1 Mateusz Klich z całej siły, ale zupełnie niepotrzebnie dośrodkowywał, uderzając prosto w plecy przeciwnika. Aut dla Polski. 45 min. Bereszyński wygląda już na mocno zmęczonego. Nie sięgnął teraz podania, które mogło dać Polakom bramkę. 44 min. Obie drużyny mają po 7 strzałów i tylko 1 celny - ten, który dał Słowacji gola. 43 min. 59 - 41 proc. w przewadze posiadania piłki dla Polski 42 min. Teraz aż 6 polskich zawodników w polu karnym Słowacji. Ostatecznie jednak nie udało się nic wyciągnąć z tej akcji. 41 min. Mimo zagęszczonego środka, Słowacy nie mają problemu w rozegraniu piłki. Polacy nieco za bardzo cofają się pod swoją bramkę, robiąc miejsce przeciwnikowi. 40 min. Polscy obrońcy wymieniają piłkę między sobą. Gdzieś już to widzieliśmy... Nie jest to obrazek, który chcielibyśmy oglądać, kiedy trzeba walczyć o wynik. 39 min. Słowacy łapią oddech, wymieniając między sobą piłkę. Pressing Polaków mało zdecydowany. W końcu na aut wybija Bereszyński. 38 min. Krychowiak nieatakowany podbiegł aż pod pole karne przeciwnika. Chyba i jego samego zaskoczyła ta sytuacja i w końcu nic nie zrobił z piłką. Mógł strzelać, a tak łatwa strata. 37 min. Kolejny niecelny strzał naszego reprezentanta. Strzelał Karol Linetty. 37 min. Jóźwiak z Bereszyńskim dobrze przeszli przez obronę Słowacji, ale dośrodkowanie naszego obrońcy niecelne. 36 min. I już akcja po stronie Słowacji, ale Hamsik strzelał bardzo niecelnie. 35 min. Strzał Zielińskiego! Obok bramki. 34 min. Lewandowski znów źle przyjmuje piłkę. Na szczęście Polacy nie tracą piłki. 34 min. Krychowiak mocno z dystansu! Jednak nieco ponad bramką. 33 min. Hamsik wypuścił Pekarika prawą stroną, dośrodkowanie i Kucka strzela głową prosto w naszego bramkarza. Dobrze blokował go Glik, przeszkadzając w oddaniu mocniejszego uderzenia. 32 min. Jóźwiak dobrze przechwycił piłkę graną przez środek, ale jego dośrodkowanie pozostawiało już wiele do życzenia. 31 min. Słowacy nie przebili się prawą stroną, ale odzyskali piłkę, wycofali i już próbują skonstruować atak na lewej. 30 min. Słowacy grają coraz pewniej. Mak w kolejnej próbie strzału. Na szczęście zablokowany. 29 min. Linetty i Krychowiak jednocześnie sfaulowali Dudę. Piłka dla Słowacji. 29 min. Strzał Lewandowskiego... zablokowany! 29 min. Lewandowski próbował minąć przeciwnika przyjęciem, ale Pekarik nie dał się nabrać na tę sztuczkę. 28 min. Koszmarne wybicie Joźwiaka. Przeciwnik oddaje strzał, minimalnie ponad poprzeczką Kucka! 27 min. Rzut rożny dla Słowacji, wybijamy na raty. 26 min. Haraslin zamieszał w polskim polu karnym. Rzut rożny dla Słowacji. 25 min. Wielka okazja dla Polski, ale Lewandowski przewraca się przy próbie uderzenia! Kolejni zawodnicy nie potrafili oddać strzału. 25 min. Linetty fauluje Pekarika. Długo nie podnosi się zawodnik Słowacji. 24 min. 68 - 32 proc. w posiadaniu na korzyść Polski. Nie przekłada się to jednak na 24 min. Niedokładne zagranie Linettego i Rybus fauluje Lukasa Haraslina. 23 min. Jóźwiak traci piłkę w niebezpiecznej sytuacji. Ratuje nas gwizdek sędziego. To mogła być groźna kontra, a faul nie był jednoznaczny. 22 min. Krychowiak łapie żółtą kartkę za faul w środku boiska. 21 min. Lewandowski naciskał obrońcę Słowacji i wywalczył aut. Dobry przykład pressingu dla kolegów. 20 min. Mieliśmy szansę na kontrę, ale Krychowiak faulowany w środku boiska. Tomas Hubocan ukarany żółtą kartką za faul taktyczny 19 min. Bereszyński ograny przez Roberta Maka, Jóźwiak nie asekurował, piłka jeszcze odbiła się od buta Glika i słupka. Szczęsny bez szans! 18 min. Gol dla Słowacji! 18 min. Wydawało się, że Polacy mają kontrolę nad sytuacją, a tymczasem Krychowiak w łatwy sposób traci piłkę. Aut dla Słowacji. 17 min. Wrzutka w pole karne Słowaków... Dośrodkowanie jednak za wysokie, nawet jak dla Kamila Glika. 16 min. Zieliński mocno szturchnięty przez Kuckę. Rzut wolny dla Polski. 15 min. Lewandowski nie opanował dalekiego podania, ale pokazuje kciuk w górę. Dobra piłka do naszego kapitana. Szkoda, że nie zrobił z tym czegoś więcej. 14 min. Ondrej Duda w boczną siatkę bramki Wojciecha Szczęsnego! Jak można było dopuścić do tego strzału? 13 min. Gra Polaków może się podobać. Wymieniają dużo szybkich podań, od lewego do prawego skrzydła. Każdy z naszych zawodników jest pod grą. 12 min. Dalekie, dokładne podanie od Jana Bednarka. Jóźwiak źle jednak zgrywa do wbiegających kolegów. Szkoda tej akcji. 11 min. Świetna akcja Polaków. Rybus nie miał szans doskoczyć do tego dośrodkowania, ale poszedł do końca i znokautował obrońcę przeciwnika. Sędzia miał prawo upomnieć Polaka, nie skorzystał z niego. 10 min. Dubrawka piąstkuje, ale Linetty dopada do piłki i mamy futbolówkę pod kontrolą. 9 min. Klich sfaulowany przez Kuckę. Zieliński wykona ten rzut wolny. 8 min. Lewandowski cofnięty aż do linii środkowej, zawędrował w końcu na naszą połowę. Gra z jednym napastnikiem nie powinna wyglądać w ten sposób. 7 min. Zieliński rozkłada ręce. Nie miał komu podać, musiał zwolnić akcję i wycofać. 7 min. Słowacy w natarciu. Hamsik, Mak, Pekarik, Duda... ale tracą. 6 min. Jóźwiak niedokładnie do Bereszyńskiego, ale na szczęście utrzymujemy się przy piłce. Polacy mają posiadanie, przeciwnik nie stosuje przesadnie ostrego pressingu. 5 min. Zieliński wyprowadzał kolejny świetny atak Polaków, Lewandowski jednak znów za szybko podjął decyzję o strzale. Nasz kapitan lekko zestresowany? 4 min. Zieliński pięknie minął rywala, Lewandowski strzelił z nieprzygotowanej pozycji... za dużo optymizmu w tym zagraniu. Strata piłki. 4 min. Zakotłowało się w naszym polu karnym, piłkę wybija dopiero Lewandowski! 3 min. Jóźwiak łatwo minięty przez przeciwnika. Krychowiak brutalnie ścina Słowaka równo z trawą. To mogła być żółta kartka, ale sędzia bardzo wyrozumiały. 2 min. Faul na Krychowiaku. To będzie dziś częsty widok. 2 min. Szybka strata Słowaków. Miejmy nadzieję, że to ich nerwy zjedzą bardziej niż Biało-Czerwonych. 1 min. ZACZĘLI 17:56 Kapitanowie obu reprezentacji: Lewandowski i Hamsik, wymienili się pamiątkowymi herbami. Za chwilę zaczynamy! 17:54 I Mazurek Dąbrowskiego. „Marsz, marsz Dąbrowski” niesie się po stadionie w Sankt-Petersbugu! 17:52 Zaczynamy od hymnu Słowacji 17:50 Już za 10 minut początek spotkania. Emocje sięgają zenitu!



Euro 2020. Jak Polacy radzili sobie w pierwszych meczach wielkich turniejów? Trudno o optymizm



Boniek zabrał głos przed meczem Polska-Słowacja. „W piłce trzeba być odważnym"



Mateusz Borek: Poza Paulo Sousą i jego sztabem nikt by nie wymyślił Linettego w pierwszym składzie. 17:12 Spójrzmy na skład Słowacji. W ataku Hamsik i Duda:



Polska – Słowacja. Piłkarze otrzymali wsparcie od nieobecnych kolegów. „Jesteśmy z wami Panowie"



Przypominamy, że Olaf może coś w tej kwestii podpowiedzieć:



Kto wygra mecz Polska – Słowacja? Alpaka Olaf wytypowała dla nas rezultat 16:40 Poznaliśmy skład, w jakim od pierwszej minuty zagra reprezentacja Polski!



twitter.com 16:40 Od pierwszej minuty w meczu ze Słowacją zagra Karol Linetty. To chyba największe zaskoczenie ze strony trenera Paulo Sousy. 16:40 Na szczęście na otwarcie turnieju zdążył wykurować się Jan Bednarek. Miejmy nadzieje, że będzie w stanie rozegrać pełne 90 minut.

Polska i Słowacja w poniedziałek 14 czerwca na stadionie w Sankt-Petersburgu rozpoczęły zmagania na Euro 2020. Mecz tych dwóch drużyn był pierwszym starciem na mistrzostwach Europy w grupie E i jednocześnie pierwszym sprawdzianem Biało-Czerwonych w tym turnieju. Oprócz nas o awans z tej grupy walczy jeszcze Hiszpania i Szwecja, dlatego trudno ukrywać, że już pierwszy mecz mógł zadecydować o być albo nie być naszej reprezentacji. Słowacja na papierze sprawiała wrażenie drużyny najłatwiejszej do pokonania.

Euro 2020. Polska - Słowacja. Gwiazdy obu zespołów

Składowe części reprezentacji Polski stawiają nas w gronie faworytów do wyjścia z grupy, a może nawet do końcowego sukcesu na Euro 2020. Lewandowski, Krychowiak, Szczęsny lub Fabiański – to gracze światowej klasy. Do tego Zieliński, Bereszyński, Klich i Bednarek – jeśli oczywiście będzie zdrowy. Z pewnością mamy drużynę, której zazdrości nam niejeden kibic w Europie.

Jednocześnie nie wolno lekceważyć Słowacji, która ma w składzie tak doświadczonych zawodników jak Marek Hamsik, Milan Skriniar, Martin Skrtel czy Robert Mak. Nieobce kibicom są też nazwiska Ondreja Dudy, Martina Dubravki, Stanislava Lobotki czy Petera Pekarika.

Euro 2020. Polska – Słowacja. Mecz otwarcia, mecz o wszystko

Większość kibiców i ekspertów - a potwierdzały to jeszcze kursy u bukmacherów - postrzegała Słowację jako najsłabszy zespół w grupie E. Jeśli więc Polacy mieli gdzieś szukać punktów potrzebnych do awansu, to prędzej z tym przeciwnikiem, niż z zawsze mocnymi Hiszpanami czy solidnymi Szwedami.

Mecz otwarcia warto było też potraktować jak mecz o wszystko, pamiętając dotychczasowe występy Biało-Czerwonych na dużych turniejach w ostatnich dwóch dekadach. Jeśli nie wygrywali pierwszego meczu, to nie wychodzili z grupy. Z pewnością sukces dodałby też podopiecznym trenera Sousy nieco wiary w siebie i pozwolił nabrać rozpędu. Historia z Euro 2020 pokazała, że w takich wypadkach Polacy potrafią zaskoczyć niejednego przeciwnika.

Niestety wszelkie te przedmeczowe dywagacje okazały się nieistotne po czerwonej kartce dla Grzegorza Krychowiaka. Osłabiona liczebnie Polska nie dała rady nacierającej Słowacji i ostatecznie uległa 1:2

