Boniek zabrał głos przed meczem Polska-Słowacja. „W piłce trzeba być odważnym”

Mecz ze Słowacją będzie pierwszym, jaki reprezentacja Polski rozegra na Euro 2020. Głos przed meczem zabrał Zbigniew Boniek, który podkreślił rolę PZPN w trakcie przygotowań do mistrzostw oraz zwrócił uwagę na to, co powinno być mocną stroną Biało-Czerwonych.

Na stronie Łączy nas piłka pojawił się felieton Zbigniewa Bońka, który już na wstępie przypomniał, że po raz pierwszy w historii PZPN zdarza się, że występujemy na trzecim turnieju międzynarodowym z rzędu. „To powód do radości, ale i jeszcze większa odpowiedzialność. Mamy spory bagaż doświadczeń, z którego chcemy skorzystać" – napisał. Euro 2020. Zbigniew Boniek o reprezentacji Polski Szef PZPN zwrócił uwagę, że kierowany przez niego związek pracował nad stworzeniem reprezentacji Polski odpowiednich warunków przed Euro 2020. Przypomniał również o komplikacjach, jakie napotykano po drodze. „Musieliśmy chociażby w ostatniej chwili zrezygnować z oficjalnej bazy na turniej w Dublinie i zdecydowaliśmy się na Sopot. Szybko dopięliśmy szczegóły, by nasza drużyna miała wszystko to, czego potrzebuje" – dodał. Boniek podkreślił, że w drużynie Paulo Sousy gra najlepszy napastnik na świecie, czyli Robert Lewandowski. Oprócz snajpera Bayernu w kadrze występuje – zdaniem prezesa PZPN – wielu „wielu bardzo zdolnych piłkarzy, którzy są tak jak nasz kapitan – żądni sukcesów" . „Odpowiednie nastawienie mentalne powinno być naszą siłą" – stwierdził Boniek. „Wierzę, że wszyscy będziemy z reprezentacji Polski bardzo dumni. Życzę fantastycznego turnieju, wielu niesamowitych emocji i radości po meczach biało-czerwonych!" - podsumował.

